SpaceX se suma al Nasdaq 100 y llega a cuentas de jubilación

Menos de un mes después de su salida a bolsa en Wall Street, SpaceX de Elon Musk se incorporó al Nasdaq 100 el martes, un movimiento con el que las acciones de la empresa pasaron a los portafolios de fondos de jubilación de estadounidenses.

SpaceX cotiza desde el 12 de junio en Wall Street, y desde el martes integra el índice Nasdaq, que recientemente cambió sus normas.

Grandes compañías ahora se pueden sumar al índice después de solo 15 días de cotización, en vez de los tres meses que solía tomar. Así, SpaceX se convierte en la incorporación más rápida a un gran índice después de su oferta pública inicial.

Cerca de 1,4 billones de dólares están en fondos vinculados al índice. Estos hacen parte de la mayoría de los planes de jubilación 401(k), una cuenta de inversión con beneficios fiscales que es pilar del ahorro individual en Estados Unidos.

"Cada uno de esos fondos tuvo que comprar SPCX. No porque un gestor de cartera tomara una decisión (…) sino porque así lo establecía el reglamento del índice", dijo Mark Malek, de Siebert Financial.

La compañía de Musk agrupa sus tres principales negocios: los cohetes SpaceX, la red satelital Starlink y el laboratorio de inteligencia artificial xAI, que también incluye la red social X.

La salida a bolsa de SpaceX rompió todos los récords al recaudar 75.000 millones de dólares y llevó la fortuna personal de Musk a más de 1 billón de dólares, algo nunca antes logrado por ningún individuo.

Desde entonces, el camino ha sido turbulento: el martes, las acciones cotizaban en torno a los 151 dólares, una caída de aproximadamente un 5% en la jornada, pero por encima del precio de 135 dólares de la oferta inicial.