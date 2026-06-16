SpaceX supera a Amazon y se torna la quinta mayor empresa en valor de mercado

El gigante estadounidense de la industria aeroespacial SpaceX se convirtió el martes en la quinta capitalización bursátil mundial, superando a Amazon y pisándole los talones a Microsoft apenas unos días después de su histórica salida a bolsa

Poco después de la apertura de Wall Street, hacia las 14.20 GMT, la acción de SpaceX registraba una subida del 8,48%, hasta los 208,83 dólares, lo que situaba su valor de mercado por encima de los 2,7 billones de dólares

La capitalización bursátil de Amazon asciende a unos 2,65 billones de dólares

SpaceX también superó brevemente el martes la valoración de Microsoft, de unos 2,9 billones de dólares

El gigante de semiconductores Nvidia ocupa el primer lugar de la clasificación, con más de 5 billones de dólares, seguido de Alphabet (Google) y del gigante tecnológico Apple

Desde su debut bursátil el pasado viernes, el título de la empresa de Elon Musk se ha disparado cerca de un 40%, impulsado por la demanda de los inversores, tanto particulares como institucionales

Muchos de ellos comparten la visión de Elon Musk: un conglomerado multifacético que abarca cohetes, inteligencia artificial (IA), chips, internet por satélite y una red social

"Hay un auténtico furor por la IA" en los mercados mundiales y "por cualquier grupo que pueda ser uno de los beneficiarios de estos gastos", comentó a la AFP Steve Sosnick, de Interactive Brokers

La empresa logró recaudar el viernes 86.000 millones de dólares en su debut en Wall Street, la mayor oferta pública de la historia, muy por delante de los 25.600 millones de dólares obtenidos por la petrolera Saudi Aramco en 2019