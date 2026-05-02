Spirit Airlines anuncia "cierre gradual" de operaciones y cancela todos sus vuelos

La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines anunció este sábado que canceló todos sus vuelos e inició el "cierre ordenado de sus operaciones", luego del fracaso de un posible rescate financiero por parte de la Casa Blanca.

"Spirit Aviation Holdings, Inc., empresa matriz de Spirit Airlines, (...) anunció hoy con pesar que la compañía inició el cierre ordenado de sus operaciones, con efecto inmediato. Todos los vuelos de Spirit fueron cancelados, y los pasajeros de Spirit no deben acudir al aeropuerto", dijo la aerolínea en un comunicado.

Según su sitio web, Spirit conecta Estados Unidos, especialmente el estado de Florida, con más de 20 destinos en toda Latinoamérica y el Caribe, entre ellos México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.