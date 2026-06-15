Splitter ultima su llegada como entrenador jefe a Chicago (medios)

El brasileño Tiago Splitter está cerrando un acuerdo para convertirse en entrenador jefe de los Chicago Bulls de la NBA, informó este lunes la cadena ESPN.

Splitter, que la pasada temporada dirigió a los Portland Trail Blazers como interino, sería el primer entrenador nacido en América Latina en asumir un banco de la NBA de forma permanente.

En Chicago relevaría a Billy Donovan, que ocupó el cargo desde 2020 con un pobre bagaje de solo una clasificación a playoffs.

La nueva dirigencia deportiva de Chicago "llevó a cabo una exhaustiva búsqueda que abarcó a más de 10 candidatos antes de acotar el proceso", dijo ESPN.

"Se decidieron por Splitter debido a su capacidad para liderar el desarrollo de jugadores del equipo, la alineación organizativa en cuanto a dirección y la visión de la franquicia, y su liderazgo y base de conocimientos como un entrenador que ha ido escalando posiciones desde 2018", señaló.

Splitter, de 41 años, tomó las riendas de forma interina de los Trail Blazers el pasado octubre tras la súbita salida de Chauncey Billups.

En medio de un gigantesco escándalo de apuestas, Billups fue señalado por el FBI por participar en una trama de partidas de póker amañadas y por filtrar información de su equipo a apostadores.

Bajo el mando del brasileño, Portland tuvo un registro de 42 victorias y 40 derrotas y avanzó a sus primeros playoffs desde 2021, cayendo en primera ronda ante los Spurs.

Splitter también tiene una experiencia de siete años como jugador de la NBA, conquistando un título de campeón con los Spurs en 2014.