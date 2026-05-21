Spotify y Universal cierran un acuerdo sobre los remixes hechos por fans con IA

Spotify se ha asociado con Universal Music Group para permitir que los usuarios creen remezclas y versiones de canciones de los artistas del sello mediante inteligencia artificial, por una tarifa adicional a la suscripción estándar.

La nueva función, anunciada el jueves, solo se aplicará a artistas que hayan dado su consentimiento, y tanto el intérprete original como el compositor recibirán parte de los ingresos generados.

"Por primera vez, los fans podrán crear legalmente versiones y remezclas a partir de los catálogos de los artistas y compositores participantes, de modo que tanto el artista original como el compositor compartan el valor creado", dijo Charlie Hellman, jefe de música de Spotify, durante el día del inversionista de la compañía.

Hasta ahora, Spotify había prohibido la música generada con inteligencia artificial a partir de la obra de un artista sin su autorización expresa, aunque sí permite subir música creada con IA de forma general, incluso contenido asociado a músicos creados con inteligencia artificial.

El acuerdo sitúa a Spotify en competencia directa con Suno y Udio, las dos aplicaciones de música con IA dominantes en el mercado.

Hellman señaló que esta función ofrecería a artistas y compositores "una fuente de ingresos completamente nueva, además de lo que ya ganan en Spotify".

El director ejecutivo de Universal Music Group, Lucian Grainge, calificó la iniciativa de "firmemente centrada en el artista, basada en una IA responsable", y afirmó que "impulsará el crecimiento de todo el ecosistema".

Durante la jornada, Spotify también anunció que dará a los suscriptores de pago acceso anticipado para comprar entradas para los conciertos de sus artistas favoritos.

El nuevo servicio llamado "Reserved" se lanzará este año en Estados Unidos antes de expandirse a otros mercados.

Los suscriptores serán seleccionados en función de los datos de escucha, incluido con qué frecuencia reproducen en streaming a un determinado artista, la variedad de temas que escuchan de su catálogo y si han guardado canciones en su biblioteca.

Tendrán alrededor de 24 horas para comprar hasta dos entradas a través de una plataforma de venta asociada.

Spotify dijo que la iniciativa ayudaría a dirigir las entradas a verdaderos fans en lugar de a los bots de reventa, que desde hace mucho frustran tanto al público como a los artistas.