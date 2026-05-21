La moneda de 25 centavos de Arkansas de 2003 que puede valer más de US$5600

Una moneda de 25 centavos de Arkansas emitida en 2003 puede valer más de US$5600 en el mercado de coleccionistas de Estados Unidos. Se trata del Arkansas State Quarter, un ejemplar que alcanzó ese precio en una subasta realizada en agosto de 2024 debido a su estado de conservación y su calificación numismática MS64.

¿Cómo es la moneda Arkansas State Quarter de 2003?

Según explicó el Servicio Profesional de Clasificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), la pieza forma parte del programa State Quarters, creado para representar a cada estado de Estados Unidos mediante diseños conmemorativos.

Aunque se acuñaron 228 millones de unidades, pocas conservan niveles altos de preservación Heritage Auctions

La unidad de Arkansas fue la número 25 de toda la serie. Para definir su reverso se presentaron 9320 propuestas y finalmente se eligió el diseño realizado por Dortha Scott.

La cara frontal mantiene la imagen moderna de George Washington utilizada desde 1999. En el reverso aparecen las inscripciones “Arkansas 1836”, “2003” y la frase en latín “E Pluribus Unum”, que significa “de muchos, uno”.

De acuerdo con Coin ID Scanner, el diseño incluye un gran diamante en el centro, un pato mallard en vuelo, árboles, agua y tallos de arroz. Además, incorpora la frase “The Natural State”. El sitio especializado también señaló que el diamante representa al parque Crater of Diamonds State Park, uno de los lugares más conocidos de Arkansas.

Qué características aumentan el valor del quarter de Arkansas

La moneda posee un diámetro de 24,30 milímetros y un peso de 5,67 gramos. También indicó que fue fabricada con 75% de cobre y 25% de níquel. La tirada alcanzó 228 millones de unidades, aunque pocos ejemplares se conservan en grados altos, detalló PCGS.

El especialista Jaime Hernández precisó en PCGS que la mayoría de los Arkansas Quarter de 2003 presentan una acuñación correcta. No obstante, sostuvo que las versiones con grados MS67 o superiores son escasas.

El reverso de la pieza incorpora un diamante, arrozales y un pato mallard en vuelo Heritage Auctions

La sigla MS corresponde a “Mint State”, una escala utilizada para medir el estado de conservación de monedas que no circularon. Cuanto más alto es el número, mejor es la calidad visual y menor la presencia de marcas, desgaste o imperfecciones.

A su vez, PCGS detalló que los ejemplares con clasificación MS67 o superiores son muy difíciles de encontrar y suelen alcanzar cotizaciones considerablemente más altas entre coleccionistas especializados.

La moneda subastada por US$5640 correspondía a un grado MS64, un nivel intermedio que igualmente puede despertar interés entre coleccionistas según el estado de conservación.

Errores de acuñación que pueden aumentar el precio de una moneda

Además del estado de conservación, algunos errores de fabricación también pueden aumentar el valor de estas monedas. De acuerdo con Coin ID Scanner, entre las variantes más buscadas aparecen:

La doble acuñación: produce duplicaciones visibles en inscripciones como “LIBERTY” o “IN GOD WE TRUST”. Estos errores pueden valer cientos de dólares dependiendo de la intensidad de la marca.

produce duplicaciones visibles en inscripciones como “LIBERTY” o “IN GOD WE TRUST”. Estos errores pueden valer cientos de dólares dependiendo de la intensidad de la marca. La acuñación fuera del centro: desplaza una parte del diseño hacia el borde de la moneda. Estas variantes pueden cotizar entre US$10 y más de US$50.

desplaza una parte del diseño hacia el borde de la moneda. Estas variantes pueden cotizar entre US$10 y más de US$50. Las grietas de cuño y los “cuds” : generan líneas elevadas o acumulaciones metálicas por fallas en el molde. Estas versiones suelen valer entre US$5 y US$20.

: generan líneas elevadas o acumulaciones metálicas por fallas en el molde. Estas versiones suelen valer entre US$5 y US$20. La falta de una capa externa: elimina parte del revestimiento de cobre y níquel y deja manchas marrones o anaranjadas sobre la superficie. Estos defectos poco frecuentes pueden alcanzar valores de cientos de dólares.

Coin ID Scanner recomendó utilizar servicios profesionales de certificación como PCGS o NGC para determinar el estado real de conservación. El sitio sugirió guardar los ejemplares en estuches protectores para evitar daños físicos y preservar su calidad con el paso del tiempo.