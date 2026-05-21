Confirman aumento de operaciones militares de EE.UU. y tropas en las costas de Puerto Rico

El Ejército de Estados Unidos reveló el uso activo de los aeropuertos y puertos en Puerto Rico para movilizar tropas y vehículos pesados. Esto ocurre en contexto con el rechazo de Donald Trump de posibles operativos militares en Cuba.

Qué se sabe de las operaciones militares de EE.UU.

De acuerdo con un comunicado oficial de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, personal asignado al 841.° Batallón de Transporte “reforzó” su destacamento local en Fort Buchanan para coordinar el movimiento de equipo militar como “parte de operaciones de despliegue”.

Personal asignado al 841.º Batallón de Transporte “reforzó” su destancamiento local para coordinar el movimiento militar Alejandro Granadillo - AP

“Estas operaciones demuestran el papel de Fort Buchanan como facilitador de la preparación operativa y plataforma logística estratégica que apoya las operaciones de movilidad militar en toda la región”, dijo el coronel John D. Samples, comandante de Fort Buchanan.

En el mismo escrito, presentó a través de diferentes imágenes cómo cientos de soldados de la 756.ª Compañía de Ingenieros se desplegaron desde Fort Buchanan hacia Estados Unidos continental para una “futura misión” con un comando combatiente.

La movilización de estas tropas y su equipo pesado se realiza de forma activa a través de los puertos marítimos (como el Puerto de Ponce) y aeropuertos (como el Luis Muñoz Marín) de la isla Fuerza Armada de Estados Unidos

La movilización de estas tropas y su equipo pesado se realiza de manera activa a través de los puertos marítimos (como el Puerto de Ponce) y aeropuertos (como el Luis Muñoz Marín) de la isla.

Contexto del movimiento militar con Cuba

El comunicado de las Fuerzas Armadas ocurre el mismo día que Donald Trump rechazó un posible operativo militar en Cuba. “No habrá una escalada, no hace falta. Se cae a pedazos. Perdieron el control”, dijo el presidente de EE.UU. a un grupo de periodistas.

Horas antes, el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmó la acusación formal contra el expresidente cubano Raúl Modesto Castro Ruz por su presunto papel en el derribo de dos aviones civiles estadounidenses desarmados operados el 24 de febrero de 1996 por Hermanos al Rescate (BTTR, por sus siglas en inglés).

“Estamos comprometidos a exigir responsabilidades a quienes asesinaron a cuatro valientes estadounidenses: Carlos Costa, Armando Alejandre Jr., Mario de la Peña y Pablo Morales”, dijo el Fiscal General Interino Todd Blanche en una conferencia de prensa. “Por primera vez en casi 70 años, altos cargos del régimen cubano han sido acusados ​​en Estados Unidos por presuntos actos de violencia”.

Poco después de conocerse la investigación, el régimen cubano expresó en un comunicado: “Resulta de gran cinismo que formule esta acusación el mismo gobierno que ha asesinado a cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, lejos del territorio de Estados Unidos, con el uso desproporcionado de la fuerza militar”.

Carta de la administración Trump a la comunidad cubana

En medio de la incertidumbre política entre EE.UU. y Cuba, Trump publicó un comunicado a la comunidad cubana. A través del sitio web de la Casa Blanca, aseguró que estaba “tomando medidas decisivas” en nombre de la región.

“Tras la incursión de Maduro, he impuesto nuevas y contundentes sanciones contra el aparato militar y de inteligencia de Cuba, así como contra quienes le brindan apoyo material y financiero, privando al régimen de recursos y a sus élites de la oportunidad de lucrarse con el sufrimiento del pueblo”, dijo el presidente.