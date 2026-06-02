Spurs chocan con hambrientos Knicks en primeras finales de la era Wembanyama

A la velocidad de las leyendas, Victor Wembanyama debutará el miércoles a los 22 años en unas Finales de la NBA con los San Antonio Spurs, que tendrán que acabar con los enrachados Knicks y la desbordada alegría que vive Nueva York.

La apasionada afición de la Gran Manzana lleva semanas en estado de euforia por el rendimiento de su equipo y la esperanza de alcanzar su primer título desde 1973.

Su última oportunidad en las Finales fue en el siglo pasado, cuando sufrieron una inapelable derrota 4-1 en 1999 precisamente ante los Spurs, liderados entonces por Tim Duncan.

De la mano de su sucesor, el francés Wembanyama, San Antonio quiere poner la primera piedra de una nueva dinastía.

Desde mucho antes de su llegada a la NBA, el pívot de 2,24 metros de altura era considerado el gigante del futuro en la liga, pero Wemby ha acelerado el reloj como muy pocos esperaban.

En apenas su tercer año, el francés llevó a los Spurs a sus primeros playoffs desde 2019 con una formidable fase regular de 62 victorias.

En sus primeras eliminatorias, Wembanyama escenificó el cambio de régimen al ganarle el duelo a Shai Gilgeous-Alexander, vigente MVP (Jugador Más Valioso) por partida doble, y destronar el sábado al campeón Oklahoma City Thunder en el séptimo partido.

Guiar a un equipo hasta las Finales antes de cumplir 23 años es una gesta al alcance de muy pocos mitos de la NBA, como Earvin "Magic" Johnson o el propio Tim Duncan.

LeBron James también lo logró a los 22 años pero, tras su derrota con los Cleveland Cavaliers, tuvo que esperar cinco temporadas más para coronarse con los Miami Heat.

Michael Jordan tuvo incluso que esperar algo más para ganar el primero de sus seis campeonatos con los Chicago Bulls en 1991 a los 28 años.

- "El sentido de mi vida" -

El propio LeBron tuvo la visión de apodar "alienígena" a Wembanyama antes de su elección en el primer lugar del Draft de 2023, advirtiendo de sus insólitas condiciones físicas y su talento para el tiro y manejo de balón.

En estos playoffs Wembanyama ha estado a la altura de las expectativas con promedios nunca vistos en el planeta NBA, de 23,2 puntos, con 10,8 rebotes, 2,7 asistencias y 3,5 tapones.

Tras la victoria ante Oklahoma City, Wembanyama recalcó al borde de las lágrimas lo que significaba para él llegar a las Finales.

"Ganar el Larry O’Brien (trofeo de campeón de la NBA) es un sueño de la infancia, y tener una oportunidad real de lograrlo, una posibilidad tangible de ganarlo... es una oportunidad única en la vida", dijo Wembanyama.

"Es difícil ponerlo en palabras. Es casi como el sentido de mi vida", afirmó.

El último obstáculo de Wembanyama hacia su cita con el destino son unos Knicks que ya han demostrado su capacidad para neutralizar la variedad de amenazas de San Antonio.

Los neoyorquinos ganaron dos de los tres duelos durante la fase regular, incluyendo un triunfo por 124-113 en la final de la NBA Cup en diciembre.

Los Knicks han dominado con puño de hierro las eliminatorias del Este con 11 victorias consecutivas, liderados por el base Jalen Brunson, que promedia 26 puntos en playoffs.

A su alrededor, el pívot dominicano-estadounidense Karl-Anthony Towns está brillando en un nuevo rol de creador de juego y los aleros OG Anunoby y Mikal Bridges marcan el tono defensivo.

Aunque las casas de apuestas dan por favorito a Spurs, los Knicks se presentarán el miércoles en San Antonio con casi una semana más de descanso.

Aún así su entrenador, Mike Brown, alerta de la magnitud del reto que les espera.

"Va a ser duro", subrayó. Los Spurs "están bien dirigidos y obviamente tienen a un jugador tremendo en Wemby".

"Son, entre comillas, jóvenes hasta cierto punto, pero tienen algunos veteranos en el equipo que elevan a los chicos jóvenes y les dan mucha guía. Así que tienen una buena mezcla de jugadores en su equipo", afirmó Brown, que anticipa una batalla física desde el salto inicial.