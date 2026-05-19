Spurs tumban al invicto Thunder en doble prórroga con un Wembanyama sideral

Con 41 puntos y 23 rebotes de un colosal Victor Wembanyama, los San Antonio Spurs vencieron este lunes 122-115 en la cancha de los Oklahoma City Thunder después de dos prórrogas en el inicio de la final de la Conferencia Oeste de la NBA

Oklahoma City, vigente campeón y primer sembrado del Oeste, hincó por primera vez la rodilla en los actuales playoffs después de barrer por un global de 4-0 a Phoenix Suns y Los Angeles Lakers

Wembanyama, que jugó 49 deslumbrantes minutos a sus 22 años, forzó la segunda prórroga con un espectacular triple lejano con 27 segundos en el reloj y después convirtió nueve puntos para sentenciar el triunfo visitante en el último tiempo extra

Su descomunal actuación eclipsó la del líder del Thunder, Shai Gilgeous-Alexander (24 puntos), que antes del juego recibió su segundo trofeo MVP (Jugador Más Valioso) consecutivo, al que también aspiraba Wembanyama

El segundo asalto de esta apasionante serie se disputará el miércoles, un día después de que arranque la final del Este entre New York Knicks y Cleveland Cavaliers