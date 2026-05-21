Stellantis anuncia un plan de inversiones de 60.000 millones de euros en cinco años

El fabricante de automóviles Stellantis anunció este jueves un "plan estratégico" de 60.000 millones de euros (69.500 millones de US$) de inversiones en cinco años y la reducción de sus capacidades de producción en Europa, donde se apoyará en sus aliados chinos.

El grupo italo-franco-estadounidense anunció días atrás un protocolo de acuerdo con el fabricante chino Dongfeng para producir de forma conjunta autos en una planta en Francia, y con el también chino Leapmotor en España.

El director general de Stellantis, Antonio Filosa, explicó en un comunicado que el plan de inversiones a cinco años tiene como objetivo ofrecer "precios asequibles" y racionalizar costos, tras registrar importantes pérdidas en 2025.

"Esto dará lugar, de aquí a 2030, a más de 60 nuevos lanzamientos de vehículos y 50 renovaciones importantes, en todas las marcas y tipos de propulsión", dijo Stellantis.

Este plan busca priorizar cuatro de sus marcas: Jeep, Ram, Peugeot y Fiat.

El grupo quiere reducir además sus costos anuales en 6.000 millones de euros de aquí a 2028 con respecto a 2025.

También tiene previsto reducir las capacidades anuales de sus plantas de automóviles en Europa en "más de 800.000 unidades" para 2030, pasando de 4,65 millones a 3,85 millones de unidades.

"Está previsto que se haga sin ningún cierre" de plantas, precisó Filosa, cuyo grupo apuesta por "reconvertir" algunas como la de Poissy, al oeste de París, o "el desarrollo de asociaciones" en otras en Francia y España.

La empresa aspira a "un crecimiento del 15% de la facturación" en Europa, gracias sobre todo al lanzamiento de pequeños autos eléctricos de bajo costo, y un aumento del 25% de las ventas en Norteamérica.

"Norteamérica representa la mayor oportunidad para nuestro crecimiento y nuestra rentabilidad", "con nuestra mayor ofensiva de productos", subrayó el director general.

Los mercados reaccionaron a los anuncios con una caída de más del 6% en el precio de la acción, cuya cotización en la bolsa de París fue brevemente suspendida a continuación.