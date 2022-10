Su abuelo murió antes de que ella viajara al espacio y encontró la forma para que la acompañara

Katya Echazarreta es una joven ingeniera que fue seleccionada para ir al espacio y se volvió noticia mundial en junio, ya que fue la primera mexicana en lograrlo. La joven, originaria de Jalisco, formó parte de la tripulación de Blue Origin, que tenía el objetivo de probar los viajes turísticos fuera de la Tierra. Se trató de un hecho sin precedentes y que marcó la historia tanto de su país como de su vida personal. También fue un momento agridulce para ella, ya que su abuelo no estuvo para ver el gran logro.

A pesar de que quizá en vida su ser querido ya no se encontraba presente, la joven de 26 años buscó la manera de llevarlo junto a ella en un día tan especial y compartió un video en TikTok (@katvoltage.mx) para contar la travesía que vivió de la mano de su abuelito. “Falleció en 2021. Solía decirme ‘cuando subas, que no se te olvide saludarme’, así que hice algo aún mejor: me llevé algunas de sus cenizas”, dijo la tripulante del New Shepard, la aeronave en la que viajó.

Con algunas imágenes emotivas, Katya mostró cómo acudió con el recuerdo de su ser querido a los noticieros y conferencias a las que estuvo invitada después de cumplir el sueño de un país entero y conmovió aún mucho más a todos sus seguidores. Si bien ella ya era un ícono para todos los mexicanos, esta nueva revelación la convirtió en un ejemplo a seguir.

Katya, la mexicana que fue al espacio, llevó a su abuelito con ella

La frase que más conquistó las redes sociales fue una en la que Echazarreta incluyó al adulto mayor: “Dos mexicanos viajaron al espacio ese día” y después mostró una fotografía del señor sonriente, en un hallazgo que les sacó lágrimas a muchas personas que dejaron sus reacciones en la sección de comentarios.

“Eres de admirar”, “Un orgullo para México”, “Eres una inspiración para las niñas”, “Tu abuelito está orgulloso”, “Te mereces todo lo bonito que el universo te regale”, le dijeron.

El viaje de Katya Echazarreta al espacio

Katya fue la tripulante más joven de su equipo y además la única mujer. En la misión que despegó de la Tierra el pasado 4 de junio, viajaban personas de diferentes nacionalidades, pero ella era la representante mexicana. Y, antes de subir a la nave, tuiteó un mensaje que quedó para la memoria de todos los aztecas: “Este vuelo te lo dedico a ti, México”.

Así fue el vuelo de Katya Echazarreta en el espacio

Luego, emprendió viaje al espacio durante diez minutos, en los que pudo observar cómo se ve el planeta y el resto del espacio desde un lugar privilegiado. La joven, que también tiene ciudadanía estadounidense, mencionó en su mensaje de regreso que quería ser una inspiración para otras personas. “Todos me decían que esto era un sueño de niños, que no iba a pasar, que era imposible. Que debería enfocarme en algo más ‘serio’... Cuando una niña se lo diga a alguien, ya no habrá excusa, porque ya pasó, ya lo hice, y ellas podrán también”, relató en aquel momento a BBC Mundo.

La historia de Katya comenzó cuando ella tenía seis años y esperaba el autobús junto a su madre, según recordó para la misma cadena de noticias: “Recuerdo mucho ese momento. Estábamos solitas y volteé al cielo y luego a ella para preguntarle: ¿cuál es la carrera más difícil que alguien puede tener? Me dijo: ‘Eso depende, pero para ti, yo creo que ser astronauta’. Y me acuerdo que le respondí ‘Ok, eso es lo que voy a ser’”, cerró.

LA NACION