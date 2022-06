Cometió un error garrafal en un safari y la actitud de un avestruz la hizo entrar en pánico

Una de las cosas más preciadas en las redes sociales son los momentos graciosos. Esta vez, una mujer le alegró el día a millones de usuarios por su peculiar reacción cuando un avestruz ingresó a su vehículo mientras ella y su acompañante disfrutaban de un safari en Estados Unidos. Su cara lució asustada y parecía que no pasaba un rato ameno, pero eso no le importó a la comunidad virtual que reprodujo su video y se divirtió con la situación. La joven también tomó su experiencia de una manera cómica, porque fue ella misma quien publicó la grabación en su cuenta de TikTok @cocochloeb.

A sus 22 años, a Chloe Benham le pasó algo que a pocos les gustaría. Convivió con todo tipo de animales en una expedición a Wild Animal Park de Como, en Mississippi, pero nunca había tenido un contacto tan cercano con un avestruz. Ella y su amigo Stephen Malon se sintieron valientes y quisieron recorrer el lugar con las ventanas del automóvil abiertas; además, Chloe tenía en las manos una bolsa de comida para repartir entre las especies que se encontraran a su paso.

La graciosa reacción de una joven que se topó con un avestruz

No creyó que esto último sería el motivo por el que el cuello alargado de un avestruz entraría por su ventana para quitarle el alimento que tenía en las manos. Todo ocurrió porque vieron a este animal a lo lejos y, sin pensarlo, lo llamaron para darle comida, pero el ave hizo algo que no esperaban. La joven entró en pánico y su reacción fue inédita. En una medida desesperada, le lanzó un puñado de comida hacia el suelo, pero la especie no se dejó engañar y siguió en la ventana abierta.

Cuando vio esta ave frente a ella, Chloe no dudó en gritar, sollozar e incluso su piel blanca se tornó de un tono rojo por el ataque de nervios que atravesaba. Hizo todo tipo de gestos y hasta soltó algunas leves risas, pero fue muy notable que no le agradó para nada esta aventura y que, por el contrario, se llevó un gran susto. En el fondo, se escuchaba a su acompañante reírse, en lugar de ayudarla a ahuyentar al animal. Aunque esa fue la reacción que tuvieron varios de los usuarios de TikTok que vieron el video.

Chloe no podía creer lo que veía dentro de su auto: un avestruz

Finalmente el avestruz se llevó el alimento que Chloe tenía en la bolsa y Stephen puso en marcha el vehículo. “Nunca esperé que tuviera miedo de ninguno de ellos (animales), ¡y mucho menos de un avestruz! Ninguno de nosotros sabía lo que venía”, indicó Stephen luego de ver el miedo que su amiga sufrió.

Aunque el video ya lleva algunas semanas posteado en la red social, ya recorre todo el mundo y está inundado de comentarios. Ha sido reproducido más de 23 millones de veces y alcanza casi los 4 millones de likes. Entre otras reacciones, están las opiniones de los tiktokeros, que en su mayoría tomaron a modo cómico la situación.

Chloe interactuó con varias personas que comentaron su clip y señaló que era la primera vez que veía a un avestruz desde tan cerca. Dijo que al principio pensó que no le tendría miedo, pero que una vez que el animal se puso de pie, vio que lucía enorme. Aunque sintió demasiado terror, también aseguró que ha sido el día que más fuerte se rio en su vida.