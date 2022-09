Les cancelaron el vuelo, pero la respuesta de la aerolínea los dejó atónitos: “No esperábamos eso”

Incluso desde antes del inicio de la crisis del Covid-19, las aerolíneas sobrevendían los asientos, siempre con el objetivo de no tener pérdidas. Luego de la pandemia, la situación se mantuvo y, en lo que se refiere a algunas compañías, también empeoró. Recientemente, se hizo viral el caso de una pareja escocesa que disfrutaba de sus vacaciones en Tenerife, pero cuando intentó regresar a casa no pudo, ya que sus lugares dentro del avión habían sido vendidos a otras personas. Pero no todo terminó en tragedia y se llevaron una sorpresa inigualable.

Ash Reid, de Glasgow, y su pareja habían viajado a Costa Adeje en Tenerife, España, para unas relajantes vacaciones en agosto. Cuando ya estaban en el aeropuerto listos para emprender el regreso al Reino Unido, Ryanair, la aerolínea con la cual viajaron, les anunció que el vuelo estaba sobrevendido y que no podrían tomarlo.

Ash Reid y su pareja volaron a Islas Canarias, España, cn Ryanair TikTok/@ashreid_

Lo que inició como un momento de disgusto, terminó en disfrute cuando la compañía aérea les anunció que, como forma de indemnización, les ofrecían una noche extra de hospedaje con todos los cargos cubiertos, según consignó The Sun.

De esa manera, disfrutaron más tiempo bajo el sol de las Islas Canarias y tomaron sus cócteles favoritos antes de partir al aeropuerto. En un video que Reid publicó en su cuenta de TikTok, narró toda su experiencia. “Ryanair no tenía suficiente espacio para nosotros de camino a casa, así que nos dieron un día extra de vacaciones. No esperábamos eso”, se le escuchó decir a la mujer. La pareja se hospedó en Hovima La Pinta Beachfront Family Hotel.

Les cancelaron el vuelo, pero la respuesta de la aerolínea los dejó atónitos

Con la llegada del verano en el hemisferio norte y cuando el Covid-19 parece estar superado, las aerolíneas trabajan a su máxima capacidad para responder al fuerte nivel de demanda de los viajeros. De hecho, se reportaron números similares previos a la pandemia.

Ash Reid se sorprendió con las respuesta de Ryanair luego de que no pudiera abordar el avión que la llevaría de vuelta a casa TikTok/@ashreid_

Sin embargo, las compañías aéreas no han podido hacer frente con efectividad a la magnitud de pedidos, por lo que han sido miles los retrasos y cancelaciones. Este fenómeno, que se ve con fuerza en Estados Unidos desde el Memorial Day, a fines de mayo, se repitió el fin de semana festivo de julio con ocasión del Día de la Independencia norteamericana y fue un verdadero caos.

Ryanair sobrevendió sus asientos, pero les dio una noche extra de hospedaje en Islas Canarias con todos los gastos cubiertos Archivo

La misma imagen de pasajeros varados en aeropuertos se repitió en el Reino Unido, donde las demoras y cancelaciones tampoco se hicieron esperar. De hecho, se ordenó a las compañías aéreas británicas que no vendiesen más boletos hasta tanto no hubiese un orden entre el nivel de demanda de oferta.

Entre las principales causas de este caos en el sector de la aviación, destacaron las huelgas por parte del personal, quienes reclamaron las extensas y desgastantes jornadas laborales que han tenido que desempeñar. A ello, se le suma un fuerte reclamo por parte de los pilotos, quienes exigen que sean contratados más comandantes para hacer frente al nivel de pedidos. Desde el inicio del Covid-19, las compañías aéreas de todo el mundo prescindieron de parte de su personal como una medida de reducir costos.