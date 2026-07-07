Suiza elimina a Colombia y jugará contra Argentina en cuartos de final
Suiza venció por penales 4 a 3 a Colombia en el último partido de octavos de final del Mundial 2026, el martes 7 de abril en Vancouver, y jugará contra la campeona del mundo, Argentina, en cuartos
Suiza venció por penales 4-3 a Colombia en el último partido de octavos de final del Mundial 2026, el martes 7 de julio en Vancouver, y jugará contra la campeona del mundo, Argentina, en cuartos de final el domingo 12 de julio en Kansas City.
OCTAVOS DE FINAL
-- Sábado 4 de julio
En Houston: Canadá - Marruecos 0-3
En Filadelfia: Paraguay - Francia 0-1
-- Domingo 5 de julio
En East Rutherford: Brasil - Noruega 1-2
En Ciudad de México: México - Inglaterra 2-3
-- Lunes 6 de julio
En Arlington: Portugal - España 0-1
En Seattle: Estados Unidos - Bélgica 1-4
-- Martes 7 de julio
En Atlanta: Argentina - Egipto 3-2
En Vancouver: Suiza - Colombia 4-3 en penales (0-0)
CUARTOS DE FINAL
-- Jueves 9 de julio
En Foxborough (20.00 GMT, partido 97): Francia - Marruecos
-- Viernes 10 de julio
En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 98): España - Bélgica
-- Sábado 11 de julio
En Miami (21.00 GMT, partido 99): Noruega - Inglaterra
-- Domingo 12 de julio
En Kansas City (01.00 GMT del lunes, partido 100): Argentina - Suiza
SEMIFINALES
-- Martes 14 de julio
En Arlington (19.00 GMT, partido 101): Ganador 97 - Ganador 98
-- Miércoles 15 de julio
En Atlanta (19.00 GMT, partido 102): Ganador 99 - Ganador 100
PARTIDO POR EL TERCER PUESTO
-- Sábado 18 de julio
En Miami (21.00 GMT): Perdedor 101 - Perdedor 102
FINAL
-- Domingo 19 de julio
En East Rutherford (19.00 GMT): Ganador 101 - Ganador 102
bur-ma