LA NACION

Suiza elimina a Colombia y jugará contra Argentina en cuartos de final

Suiza venció por penales 4 a 3 a Colombia en el último partido de octavos de final del Mundial 2026, el martes 7 de abril en Vancouver, y jugará contra la campeona del mundo, Argentina, en cuartos

Suiza elimina a Colombia y jugará contra Argentina en cuartos de final
Suiza elimina a Colombia y jugará contra Argentina en cuartos de finalThe New York Times

Suiza venció por penales 4-3 a Colombia en el último partido de octavos de final del Mundial 2026, el martes 7 de julio en Vancouver, y jugará contra la campeona del mundo, Argentina, en cuartos de final el domingo 12 de julio en Kansas City.

OCTAVOS DE FINAL

-- Sábado 4 de julio

En Houston: Canadá - Marruecos 0-3

En Filadelfia: Paraguay - Francia 0-1

-- Domingo 5 de julio

En East Rutherford: Brasil - Noruega 1-2

En Ciudad de México: México - Inglaterra 2-3

-- Lunes 6 de julio

En Arlington: Portugal - España 0-1

En Seattle: Estados Unidos - Bélgica 1-4

-- Martes 7 de julio

En Atlanta: Argentina - Egipto 3-2

En Vancouver: Suiza - Colombia 4-3 en penales (0-0)

CUARTOS DE FINAL

-- Jueves 9 de julio

En Foxborough (20.00 GMT, partido 97): Francia - Marruecos

-- Viernes 10 de julio

En Los Ángeles (19.00 GMT, partido 98): España - Bélgica

-- Sábado 11 de julio

En Miami (21.00 GMT, partido 99): Noruega - Inglaterra

-- Domingo 12 de julio

En Kansas City (01.00 GMT del lunes, partido 100): Argentina - Suiza

SEMIFINALES

-- Martes 14 de julio

En Arlington (19.00 GMT, partido 101): Ganador 97 - Ganador 98

-- Miércoles 15 de julio

En Atlanta (19.00 GMT, partido 102): Ganador 99 - Ganador 100

PARTIDO POR EL TERCER PUESTO

-- Sábado 18 de julio

En Miami (21.00 GMT): Perdedor 101 - Perdedor 102

FINAL

-- Domingo 19 de julio

En East Rutherford (19.00 GMT): Ganador 101 - Ganador 102

bur-ma

AFP
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