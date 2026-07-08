¿Es oficial? Trump anuncia que Walmart baja sus precios y revela el producto estrella con 15% menos

Walmart confirmó una baja de precios en varios productos de consumo masivo en Estados Unidos, entre ellos la carne molida, uno de los alimentos más demandados durante la temporada de barbacoas de verano. El anuncio llegó después de que Donald Trump afirmara que la compañía adoptó la medida a pedido de su administración para conmemorar el 250° aniversario de Estados Unidos.

Qué dijo Trump sobre la baja de precios en Walmart

En un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario celebró la decisión y aseguró que la cadena reducirá los precios de distintos productos para los consumidores estadounidenses. “Grandes noticias. Me acaban de informar que Walmart reducirá mucho los precios, a petición de mi administración, para celebrar el 250° aniversario de nuestro gran país”, afirmó.

El mensaje de Trump sobre las rebajas de precios en Walmart Captura de pantalla

El presidente reafirmó que el valor de una libra (0,45 kg) de carne molida bajará “casi un 15%”, además de señalar que otros comercios deberían seguir el mismo camino. “Walmart está dando un paso grande y audaz, y otros minoristas deberían seguir el ejemplo de estos auténticos patriotas”, agregó en la publicación.

Walmart confirmó descuentos en carne molida y otros productos

La cadena informó que reducirá el precio de distintos productos vinculados con las reuniones al aire libre típicas del verano estadounidense, incluidos alimentos, bebidas gaseosas y snacks.

Si bien Trump habló de una rebaja puntual, el descuento comunicado por Walmart para ese producto específico equivale a aproximadamente un 12%, de acuerdo con los valores informados por la compañía. Según detalló Reuters, el precio de una libra (0,45 kg) de carne molida 73% magra pasará de US$6,74 a US$5,94.

Walmart bajó precios en diferentes productos JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Entre los productos incluidos en las promociones aparecen las mazorcas de maíz dulce fresco, que pasarán de US$0,68 a US$0,25 por unidad, y las cerezas frescas en bolsas de 2,25 libras (1,02 kg), cuyo precio bajará de US$11,18 a US$5,63.

A su vez, la cadena reducirá el valor de productos de uso cotidiano como los platos descartables, utilizados con frecuencia durante encuentros al aire libre y celebraciones familiares.

En bebidas, los descuentos más importantes alcanzarán a los paquetes de 24 unidades de Coca-Cola, Diet Coke y Coca-Cola Zero Sugar, que pasarán de US$14,97 a US$9,97. También habrá rebajas en presentaciones de Pepsi, Diet Pepsi, Dr Pepper y Diet Mountain Dew, cuyo precio bajará de US$13,97 a US$9,97.

Walmart baja los precios de la carne en medio de una tendencia al alza

De acuerdo con expertos de Reuters, la reducción se produce en un contexto complejo para el mercado de la carne vacuna en EE.UU., que durante los últimos meses registró valores históricamente elevados.

Trump afirmó que Walmart redujo precios por pedido suyo Archivo/Walmart

La escasez de ganado, provocada por años de sequía que afectaron los pastizales y elevaron los costos de alimentación, redujo la oferta disponible y presionó los precios al alza, especificaron los especialistas.

Además, explicaron que la reconstrucción de los rodeos bovinos podría demorar varios años, por lo que la oferta continúa limitada pese a la desaceleración de algunas presiones inflacionarias.

Por este motivo, la carne vacuna se convirtió en uno de los productos más sensibles para los hogares estadounidenses, especialmente durante la temporada de barbacoas, cuando aumenta el consumo y las familias buscan opciones más económicas.

Sam’s Club también aplicará descuentos en más de 250 productos

La estrategia no se limitará a Walmart, ya que la compañía Sam’s Club, propiedad de la cadena, anunció que reducirá los precios de más de 250 productos en sus tiendas. Entre ellos figura la carne molida Member’s Mark 88/12, cuyo valor pasará de US$6,17 a US$5,97 por libra, una reducción cercana al 3%.

Un migrante cubano en EE.UU. mostró cómo conseguir descuentos en los precios de Walmart

La empresa no precisó cuánto tiempo permanecerán vigentes las promociones, pero el anuncio coincide con un período de competencia entre cadenas minoristas por atraer consumidores afectados por la inflación acumulada de los últimos años, según destacó Reuters.