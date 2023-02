El enérgico show de Justina Miles, la intérprete para sordos de Rihanna que se hizo viral en el Super Bowl

escuchar

El Super Bowl no es solo es el evento más importante del fútbol americano en Estados Unidos. Su show musical del medio tiempo es un verdadero espectáculo. Este domingo, la ansiada presentación de Rihanna, que estuvo fuera de los escenarios desde hace siete años, estuvo acompañada de una joven que se ganó el corazón de todos cuando interpretó los temas de la cantante en lenguaje de señas americano.

Su nombre es Justina Miles, una estadounidense de 20 años que se presentó en la edición LVII del evento deportivo y tradujo las canciones de la estrella, originaria de Barbados, al lenguaje de señas americano (ASL, por sus siglas en inglés).

Los conciertos del Super Bowl ponen a prueba la creatividad, puesta en escena y el desempeño de los artistas que son convocados, ya que en tiempo récord, menos de 15 minutos, deben ofrecer un verdadero show de calidad, y el cantante pasa a formar parte de la lista de celebridades que hicieron historia al participar de este evento.

Justina Miles, la intérprete de señas del show del medio tiempo del Super Bowl LVII

El partido final de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL, por sus siglas en inglés) tuvo lugar en el Estadio de la Universidad de Phoenix, Arizona, donde se enfrentaron los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. Estos últimos terminaron alzando el mítico trofeo Vince Lombardi con un ajustado resultado de 35-38.

Además de mostrar su segundo embarazo mientras bailaba, la cantante interpretó algunos de sus temas más famosos, como “Bitc* better have my money”, “Umbrella”, “Diamonds” y “Work”. Mientras Rihanna se destacaba en el escenario que siempre se improvisa en el medio del campo de juego, Justina Miles hacía lo propio frente a una cámara que transmitía sus mensajes.

Rihanna ofreció el show del medio tiempo del Super Bowl, mientras que Justina Miles tradujo sus canciones al lenguaje de señas americano Captura de pantalla/Twitter

Lo anterior fue un momento completamente histórico, ya que se trata de la primera vez que el Super Bowl contrata a un intérprete del lenguaje de señas para narrar todo lo que sucedía durante el partido, incluido el contenido de las letras de Ri-Ri.

El año pasado, Dr. Dre, quien fue el artista principal en el show del medio tiempo, agregó a los astros sordos Warren “Wawa” Snipe y Sean Forbes a la alineación de artistas, donde también incluyó a Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige, y Kendrick Lamar.



Mientras tanto, a la intérprete se la pudo ver vestida completamente de negro frente a una de las cámaras del estadio y con el campo de juego al fondo, donde Rihanna hacía su show, mientras ella se encargaba de lo propio para su audiencia con dificultades de audición.

Desde temprana edad, Miles también tuvo impedimentos para escuchar. Su madre también es sorda, mientras que la mayor parte de su familia está compuesta por personas que sí cuentan con el sentido del oído. Actualmente, esta joven es estudiante de enfermería en la HBCU Bowie State University, en Maryland.

Con sus gestos, el movimiento de las manos y el cuerpo, Justina lo dio todo para transmitir a los espectadores el show que Rihanna ofreció. Tal fue su desempeño, que los espectadores rápidamente se dirigieron a los principales motores de búsqueda a investigar “¿Quién es Justina Miles?”.

Miles se hizo famosa en TikTok luego de que en 2020 hiciera el reto #crushonyouchallenge, donde interpretó en lenguaje de señas el tema “Crush on You”, de Lil Kim.

