Supertifón Bavi provoca "grandes daños" en isla estadounidense de Rota

El supertifón Bavi, con una fuerza equivalente a un huracán categoría 5, embistió el lunes la isla estadounidense de Rota en el Pacífico, donde las autoridades recibieron reportes de "grandes daños".

"Estamos aguantando. Estamos enfrentando aquí fuertes vientos e inundaciones", declaró Lou Rosario, portavoz del centro operativo de la alcaldía de Rota.

"Algunas personas han reportado grandes daños", agregó.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de EE.UU. había advertido sobre "daños catastróficos" y de "una situación de peligro mortal" por el ciclón.

"La pared occidental del ojo del supertifón Bavi se está desplazando actualmente sobre la isla de Rota. La intensidad prevista más reciente" es de 289 kilómetros por hora, indicó previamente el NWS.

Según Rosario, los servicios de telefonía móvil se cayeron debido al colapso de una torre de transmisión.

Rota, la isla más meridional de las Marianas del Norte, tiene una población de unos 1500 habitantes.

El supertifón tiene ráfagas de hasta 350 kilómetros por hora, según el Centro Conjunto de Alerta de Tifones, en Hawái.

- El ojo de la tormenta -

El meteorólogo del NWS Landon Aydlett dijo en Facebook que la totalidad de Rota estaba en el ojo de la tormenta, con intensas ráfagas de viento.

La isla de Tinian, el norte de Guam y el sur de Saipan experimentaron vientos equivalentes a un huracán de categoría uno.

El ciclón desató vientos extremadamente fuertes y lluvia torrencial en otras partes de las Islas Marianas del Norte y al cercano territorio estadounidense separado de Guam, que en conjunto albergan a unas 210.000 personas.

Las autoridades de Guam advirtieron que la isla podría recibir entre 20 y 30 centímetros de lluvia, con posibles inundaciones.

Este grupo de islas, situado a unos 9600 kilómetros al oeste del territorio continental de EE.UU., ya había sido golpeado en abril por otro supertifón, Sinlaku, que causó una devastación generalizada, arrancando techos, derribando árboles y dejando a decenas de miles de personas sin electricidad.

En 2023 otro ciclón, Mawar, el más grande en décadas, provocó enormes daños.

Antes, el NWS había señalado que un impacto directo sobre Rota haría que la mayor parte de la isla fuera "inhabitable durante semanas, quizá más tiempo. Muchas viviendas que no son de concreto ni reforzadas serán destruidas, con la pérdida total del techo y el colapso de las paredes".

"Casi todos los árboles se partirán o serán arrancados de raíz y los postes de electricidad caerán. Los árboles y postes caídos aislarán las zonas residenciales. Los cortes de energía durarán semanas y posiblemente meses", agregó.