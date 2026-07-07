Supertifón deja a 10.000 sin electricidad en territorios de EE.UU. en el Pacífico

Decenas de miles de personas quedaron el martes sin electricidad en Guam y las Marianas del Norte, tras el paso de un supertifón por estos territorios insulares estadounidenses en el Pacífico, pero no se tiene constancia de víctimas.

La pequeña isla de Rota, la más golpeada el lunes por el supertifón Bavi, con vientos de hasta 290 kilómetros por hora, sufrió la caída de árboles y tendido eléctrico, al tiempo que quedó sin suministro de agua.

"Muchas casas sufrieron daños severos, con incontables techos arrancados (...) A lo largo de la isla no hay electricidad, no hay agua potable ni servicio de telefonía móvil", señaló Masum Dhali, un residente de 24 años.

"Varios ductos de agua se rompieron y cayeron postes de electricidad, dejando a toda la isla sin servicios esenciales", agregó Dhali en mensajes enviados a la AFP por Facebook.

El portavoz de los servicios municipales de Rota, Lou Rosari, confirmó la mañana del martes que "aún no hay agua ni electricidad".

"Afortunadamente, no hemos recibido reportes de heridos o muertos", dijo por su parte el senador de Rota Donald M. Manglona, en un video publicado la noche del lunes en la página web Marianas Press.

Agregó que los equipos de socorro y de reparación de carreteras intentan atender las llamadas de emergencia.

Saipan y Tinian, las islas principales de las Marianas del Norte, también quedaron sin energía al igual que partes de la vecina Guam, otro territorio estadounidense que alberga bases militares, dijeron las autoridades.

Sin embargo, esas islas sufrieron menos daños que con el supertifón previo, Sinkalu, que azotó la región en abril.