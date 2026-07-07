Para venezolanos en USA: el canal habilitado por la Cruz Roja para contactar familiares tras los terremotos

Los venezolanos en Estados Unidos que perdieron contacto con familiares tras los dos terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela, de magnitudes 7,2 y 7,5, pueden solicitar ayuda mediante el programa de búsqueda familiar de la Cruz Roja, activado tras la emergencia para asistir a las personas incomunicadas y facilitar su localización a través de la red humanitaria internacional.

Cómo contactar a familiares en Venezuela desde EE.UU. con la Cruz Roja

Quienes residan en EE.UU. deben iniciar la solicitud a través de la Cruz Roja Americana, que coordina las búsquedas con las filiales desplegadas en Venezuela. Además, para consultas y tareas de apoyo dentro del país sudamericano permanece habilitado el número 0422-799-4880, que desde Estados Unidos puede marcarse como 011 +58 422 799 4880.

Terremotos en Venezuela

La entidad activó de forma prioritaria el servicio de Restablecimiento del Contacto entre Familiares, un mecanismo gratuito destinado a ayudar a las personas que quedaron separadas o incomunicadas como consecuencia de la emergencia.

Según explicó la organización, quienes se encuentren fuera de Venezuela no deben intentar gestionar la búsqueda directamente con una filial local. El procedimiento establece que la solicitud debe presentarse ante la sociedad nacional de la Cruz Roja del país donde reside la persona interesada para luego coordinar las acciones con los equipos desplegados en las zonas afectadas.

La red humanitaria mantiene este protocolo para casos de desastres naturales, conflictos y otras emergencias que dificultan la comunicación entre familiares.

Qué información pide la Cruz Roja para buscar personas tras los sismos en Venezuela

Antes de presentar una solicitud, la Cruz Roja recomienda reunir la mayor cantidad posible de información sobre la persona que se intenta localizar. Los datos precisos permiten agilizar el trabajo de verificación y reducir errores durante el proceso.

Entre los principales datos solicitados se encuentran:

Nombre y apellidos completos.

Fecha de nacimiento o edad aproximada.

Dirección exacta de residencia o último lugar conocido donde se encontraba la persona.

Teléfonos habituales, aunque estén apagados o sin señal.

Información médica relevante en caso de enfermedades o tratamientos.

Datos de familiares o personas cercanas que puedan aportar información.

Por otro lado, recomienda aportar información lo más completa posible para facilitar las tareas de identificación sobre el terreno y acelerar la localización de personas afectadas por la emergencia.

La cruz roja ayuda en los terremotos de Venezuela (AP Foto/Ariana Cubillos, Archivo) Ariana Cubillos - AP

Canales oficiales y plataformas civiles para ubicar afectados por los terremotos en Venezuela

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja coordinó la activación del protocolo en distintos países de América Latina para asistir a las familias afectadas por los terremotos.

Los residentes en la región pueden comunicarse con las filiales nacionales mediante sus canales oficiales y mensajes en redes sociales:

Argentina : @CruzRojaArg

: @CruzRojaArg Colombia : @cruzrojacol

: @cruzrojacol Costa Rica : @CruzRojaCRC

: @CruzRojaCRC Ecuador : @cruzrojaecuador

: @cruzrojaecuador Honduras : @cruzrojahon

: @cruzrojahon México: @CruzRoja_MX

Como alternativa civil, la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela permite registrar información sobre personas incomunicadas. Sin embargo, los organismos humanitarios recomiendan priorizar los canales oficiales para evitar duplicaciones y facilitar la coordinación de las tareas de búsqueda.

Si una persona logra restablecer el contacto con sus familiares por sus propios medios, las autoridades recomiendan actualizar la información registrada en las plataformas correspondientes para optimizar los esfuerzos de los equipos de rescate y concentrar los recursos en los casos que siguen sin resolución.