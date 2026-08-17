Swiatek se recompone y avanza a octavos en Cincinnati

La polaca Iga Swiatek, ex número uno del mundo, evitó un adiós precoz en el WTA 1000 de Cincinnati este lunes al remontar frente a la griega María Sákkari y se convirtió en la primera clasificada a octavos de final.

Campeona en Toronto la semana pasada, tras vencer a la kazaja Elena Rybakina en la final, Swiatek se impuso 4-6, 6-1 y 6-1 en casi dos horas de juego.

La monarca defensora tuvo un paso muy enredado en el primer set, en el que salvó cinco puntos de quiebre pero acabó por sucumbir ante una Sákkari, número 32 del escalafón WTA, que la liquidó con cinco aces.

En la segunda y tercera mangas recompuso el camino y avasalló a su adversaria, quien nunca había superado los cuartos de final en el certamen preparatorio para el US Open, el último Grand Slam de la temporada.

"Quise empezar a presionarla para que ella no tuviera demasiadas oportunidades. Estoy feliz de que en el segundo set me puse a trabajar y jugué un poco mejor porque ella empezó a cometer errores", dijo la vencedora.

"Supe que el momento había cambiado un poco y que era el momento de presionarla", agregó.

Swiatek, actual número cinco del ranking mundial, luchará con una rival francesa por un puesto en la ronda de las ocho mejores: Diane Parry o Lois Boisson.