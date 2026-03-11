Swiatek vuela a cuartos de Indian Wells; Alcaraz y Djokovic a escena

La polaca Iga Swiatek arrolló este miércoles a la checa Karolina Muchova y se metió en los cuartos de final del WTA 1000 de Indian Wells (Estados Unidos) por quinto año consecutivo.

La exhibición de la número dos mundial inauguró una jornada que depara los cruces de octavos de final del español Carlos Alcaraz y del serbio Novak Djokovic.

La pista central abrió sus puertas con la paliza de Swiatek sobre Muchova, decimotercera de la WTA, por 6-2 y 6-0.

Doble campeona de Indian Wells (2022 y 2024), Swiatek ejecutó una lección de tenis frente a la talentosa Muchova, a la que despojó de toda la confianza que traía de su triunfo en el WTA 1000 en Doha en febrero.

El juego vertiginoso de Swiatek no dio tregua a la checa, a la que no permitió una sola oportunidad de break en los apenas 77 minutos que duró el partido.

Derritiéndose bajo el potente sol californiano, Muchova no logró defender su servicio en ninguno de sus tres turnos al saque en el segundo set.

La polaca ya la había vencido en cuatro de sus cinco duelos anteriores, incluido uno el año pasado en Indian Wells en el que también cedió sólo dos juegos.

"Me sentí muy bien, sentí que cada vez jugaba mejor y mejor. Simplemente genial", sintetizó Swiatek en una de sus pistas favoritas.

La ex número uno mundial, de 24 años, persigue un tercer título de Indian Wells que la auparía a lo más alto del palmarés de este prestigioso torneo.

Su rival en cuartos salía del duelo entre la ucraniana Elina Svitolina y otra checa, Katerina Siniaková.

El lunes, Siniaková dio una de las sorpresas del torneo al eliminar a la vigente campeona, la rusa Mirra Andreeva.

En otros partidos del cuadro femenino, la kazaja Elena Rybakina, campeona del Abierto de Australia, buscaba su boleto frente a la británica Sonay Kartal.

De su lado, la estadounidense Jessica Pegula, quinta sembrada, enfrentaba a la suiza Belinda Bencic por un lugar en los cuartos, donde ya está instalada la número uno, la bielorrusa Aryna Sabalenka.

- Norrie espera a Alcaraz -

En el Masters 1000 masculino, el primero en poner pie este miércoles en los cuartos fue un antiguo campeón, Cameron Norrie.

El británico, número 29 del mundo, evitó sorpresas frente al australiano Rinky Hijikata (117º), al que venció 6-4 y 6-2.

Norrie, de 30 años, no se metía entre los ocho mejores de Indian Wells desde 2023, dos años después de que conquistara este trofeo en la mayor victoria de su carrera.

En cuartos se encontrará con Carlos Alcaraz, si el español derrotaba este miércoles al noruego Casper Ruud.

El número uno mundial, invicto en sus 14 partidos de este año, eliminó a Norrie en cuartos de 2022 pero, en el balance general, ha tropezado en tres de los ocho duelos ante el británico, incluido el último, en octubre pasado en el Masters 1000 de París.

La función nocturna la protagonizaba Novak Djokovic en busca de su primera presencia en cuartos en el Valle de Coachella desde 2016, cuando ganó la quinta y última de sus coronas.

Para ello necesita destronar este miércoles al vigente campeón, Jack Draper.

El británico, que acaba de regresar al circuito tras meses lesionado, sudó para vencer en el debut al español Roberto Bautista pero elevó sus prestaciones en la siguiente ronda al ganar al argentino Francisco Cerúndolo por la vía rápida.

El otro cruce de octavos del miércoles enfrentaba al ruso Daniil Medvedev, doble subcampeón de Indian Wells (2023 y 2024), con la promesa estadounidense Alex Michelsen.