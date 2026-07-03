Tabla de goleadores del Mundial 2026

Estos son los goleadores del Mundial de Norteamérica 2026, tras la jornada de dieciseisavos de final del martes:

6 goles: Mbappé (Francia), Messi (Argentina)

5 goles: Haaland (Noruega), Kane (Inglaterra)

4 goles: O. Dembélé (Francia), Oyarzabal (España), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil)

3 goles: Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Just (Nueva Zelanda), Manzambi (Suiza), Quiñones (México), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo)

2 goles: Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ayari (Suecia), Barcola (Francia), Bellingham (Inglaterra), Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Gueye (Senegal), Jiménez (México), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Lukaku (Bélgica), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Mejía (Colombia), Pepe (Costa de Marfil), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza)

1 gol: Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Angulo (Ecuador), Ashour (Egipto), Ayhan (Turquía), Baena (España), Baturina (Croacia), Belghali (Argelia), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Casemiro (Brasil), Chávez (México), Cipenga (República Democrática de Congo), Comenencia (Curazao), David (Canadá), De Bruyne (Bélgica), Luis Díaz (Colombia), Diop (Marruecos), Doué (Francia), Enciso (Paraguay), Eustáquio (Canadá), Fayzullayev (Uzbekistán), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Kalajdzic (Austria), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Ghana), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Martinelli (Brasil), Martínez (Argentina), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mayele (República Democrática de Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Ndiaye (Senegal), Ndoye (Suiza), Nmecha (Alemania), Nusa (Noruega), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Perisic (Croacia), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Porro (España), Rahimi (Marruecos), Ramos (Portugal), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Romo (México), Saber (Egipto), Sabitzer (Austria), Sadílek (República Checa), Saelemaekers (Bélgica), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Sano (Japón), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbekistán), Sucic (Croacia), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Tamari (Jordania), Tillman (Estados Unidos), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croacia), Xhaka (Suiza), Yamal (España), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Zico (Egipto)