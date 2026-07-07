Tabla de goleadores del Mundial 2026
Estos son los goleadores del Mundial de Norteamérica 2026, a falta de dos partidos de octavos de final, que...
Estos son los goleadores del Mundial de Norteamérica 2026, a falta de dos partidos de octavos de final, que se juegan el martes:
7 goles: Haaland (Noruega), Mbappé (Francia), Messi (Argentina)
6 goles: Kane (Inglaterra)
4 goles: Bellingham (Inglaterra), Ousmane Dembélé (Francia), Mikel Oyarzabal (España), Julián Quiñones (México), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil)
3 goles: Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Matheus Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Raúl Jiménez (México), Just (Nueva Zelanda), Romelu Lukaku (Bélgica), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo)
2 goles: Maxi Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Ayari (Suecia), Barcola (Francia), De Ketelaere (Bélgica), Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Gueye (Senegal), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Daniel Muñoz (Colombia), Ounahi (Marruecos), Pepe (Costa de Marfil), Rahimi (Marruecos), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza)
1 gol: Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Angulo (Ecuador), Jhon Arias (Colombia), Ayhan (Turquía), Baena (España), Baturina (Croacia), Belghali (Argelia), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Cabral (Cabo Verde), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Casemiro (Brasil), Chávez (México), Cipenga (República Democrática de Congo), Comenencia (Curazao), David (Canadá), De Bruyne (Bélgica), Luis Díaz (Colombia), Diop (Marruecos), Doué (Francia), Duarte (Cabo Verde), Enciso (Paraguay), Eustáquio (Canadá), Fayzullayev (Uzbekistán), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Kalajdzic (Austria), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Ghana), Lukic (Bosnia), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Martinelli (Brasil), Lautaro Martínez (Argentina), Lisandro Martínez (Argentina), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mayele (República Democrática de Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Mikel Merino (España), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Ndiaye (Senegal), Ndoye (Suiza), Neymar (Brasil), Nmecha (Alemania), Nusa (Noruega), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Perisic (Croacia), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Porro (España), Ramos (Portugal), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Romo (México), Saber (Egipto), Sabitzer (Austria), Sadílek (República Checa), Saelemaekers (Bélgica), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Sano (Japón), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbekistán), Sucic (Croacia), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Tamari (Jordania), Tillman (Estados Unidos), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croacia), Xhaka (Suiza), Lamine Yamal (España), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Zico (Egipto).