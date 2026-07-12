Tabla de goleadores del Mundial 2026

Estos son los goleadores del Mundial de Norteamérica 2026, tras la segunda jornada de los cuartos de final disputada este viernes:

8 goles: Messi (Argentina), Mbappé (Francia)

7 goles: Haaland (Noruega)

6 goles: Kane (Inglaterra), Bellingham (Inglaterra)

5 goles: Ousmane Dembélé (Francia)

4 goles: Mikel Oyarzabal (España), Julián Quiñones (México), Sarr (Senegal), Vinícius Júnior (Brasil)

3 goles: Balogun (Estados Unidos), Brobbey (Países Bajos), Cristiano Ronaldo (Portugal), Matheus Cunha (Brasil), David (Canadá), Gakpo (Países Bajos), Havertz (Alemania), Raúl Jiménez (México), Just (Nueva Zelanda), Romelu Lukaku (Bélgica), Manzambi (Suiza), Saibari (Marruecos), Undav (Alemania), Wissa (República Democrática de Congo), De Ketelaere (Bélgica)

2 goles: Maxi Araújo (Uruguay), Arnautovic (Austria), Ashour (Egipto), Ayari (Suecia), Barcola (Francia), Diallo (Costa de Marfil), Diarra (Senegal), Elanga (Suecia), Embolo (Suiza), Gueye (Senegal), Kamada (Japón), Larin (Canadá), Lautaro Martínez (Argentina), Mahmic (Bosnia), Mahrez (Argelia), Daniel Muñoz (Colombia), Ndoye (Suiza), Ounahi (Marruecos), Pepe (Costa de Marfil), Rahimi (Marruecos), Rezaian (Irán), Summerville (Países Bajos), Tielemans (Bélgica), Trossard (Bélgica), Ueda (Japón), Vargas (Suiza), Zico (Egipto), Mikel Merino (España)

1 gol: Aasgaard (Noruega), Al Haydos (Catar), Al Rashdan (Jordania), Alajbegovic (Bosnia), Alamri (Arabia Saudita), Ali Olwan (Jordania), Julián Álvarez (Argentina), Angulo (Ecuador), Jhon Arias (Colombia), Ayhan (Turquía), Baena (España), Baturina (Croacia), Belghali (Argelia), Benbouali (Argelia), Berhalter (Estados Unidos), Brown (Alemania), Budimir (Croacia), Cabral (Cabo Verde), Campaz (Colombia), Canobbio (Uruguay), Casemiro (Brasil), Chávez (México), Cipenga (República Democrática de Congo), Comenencia (Curazao), David (Canadá), De Bruyne (Bélgica), Luis Díaz (Colombia), Diop (Marruecos), Doué (Francia), Duarte (Cabo Verde), Enciso (Paraguay), Eustáquio (Canadá), Fayzullayev (Uzbekistán), Enzo Fernández (Argentina), Fidalgo (México), Freeman (Estados Unidos), Galarza (Paraguay), Joao Neves (Portugal), Gouiri (Argelia), Güler (Turquía), Gyökeres (Suecia), Hakimi (Marruecos), Hassan (Egipto), Hussein (Irak), Hwang (Corea del Sur), Ibrahim (Egipto), Irankunda (Australia), Isak (Suecia), Isidor (Haití), Ito (Japón), Kalajdzic (Austria), Kessie (Costa de Marfil), Krejci (República Checa), Leão (Portugal), Lo Celso (Argentina), Luckassen (Ghana), Lukic (Bosnia), Mac Allister (Argentina), Maeda (Japón), Marfo Yirenkyi (Ghana), Martinelli (Brasil), Lisandro Martínez (Argentina), Maseko (Sudáfrica), Mastouri (Túnez), Mauricio (Paraguay), Mayele (República Democrática de Congo), Mbaye (Senegal), McGinn (Escocia), Mendes (Portugal), Metcalfe (Australia), Mohebi (Irán), Mokoena (Sudáfrica), Musa (Croacia), Musiala (Alemania), Nakamura (Japón), Ndiaye (Senegal), Neymar (Brasil), Nmecha (Alemania), Nusa (Noruega), Oh (Corea del Sur), Østigård (Noruega), Pedersen (Noruega), Perisic (Croacia), Pina (Cabo Verde), Plata (Ecuador), Porro (España), Ramos (Portugal), Rashford (Inglaterra), Rekik (Túnez), Reyna (Estados Unidos), Cuti Romero (Argentina), Luis Romo (México), Saber (Egipto), Sabitzer (Austria), Sadílek (República Checa), Saelemaekers (Bélgica), Salah (Egipto), Saliba (Canadá), Sané (Alemania), Sano (Japón), Schjelderup (Noruega), Schlotterbeck (Alemania), Schmid (Austria), Shomurodov (Uzbekistán), Sucic (Croacia), Surman (Nueva Zelanda), Svanberg (Suecia), Tamari (Jordania), Tillman (Estados Unidos), Trusty (Estados Unidos), Van Dijk (Países Bajos), Van Hecke (Países Bajos), Varela (Cabo Verde), Vlasic (Croacia), Xhaka (Suiza), Lamine Yamal (España), Yassine (Marruecos), Yilmaz (Turquía), Fabián Ruiz (España)