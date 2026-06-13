Talarico, el exmaestro creyente que cautiva y desafía al trumpismo en Texas

Texas, un estado conservador del sur de Estados Unidos, no tiene senador demócrata desde 1993, pero la candidatura de James Talarico, un teólogo presbiteriano y exmaestro de 37 años, gana impulso y desafía la hegemonía republicana.

El duelo en Texas entre Talarico y el candidato republicano Ken Paxton, apoyado por el presidente Donald Trump, será uno de los más seguidos de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, en las que se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio de los del Senado.

Una encuesta de Texas Pulse/ReconMR-Siena del 9 de junio sitúa a Talarico con un 46% de intención de voto, prácticamente empatado con Paxton, actualmente fiscal general del estado.

"Creo que él va a hacer la diferencia porque viene de una familia que sembró valores en él, creció en un ambiente de integridad, honor, rectitud. Fue un pastor y un profesor, y creo que tiene los planes para hacer esta nación grande nuevamente", dijo a la AFP la sexagenaria Mary Lopez, una educadora jubilada.

Talarico no condena ni impone, sino que busca conectar con la vida diaria de los votantes: habla de su fe, protesta por el alto costo de vida y evita oponerse frontalmente al derecho a portar armas.

Paxton se presenta como defensor de los valores tradicionales. Ha acusado a Talarico de ser un falso cristiano, izquierdista radical y vegano.

Para Talarico, su oponente es "el político más corrupto de Estados Unidos".

"Desde que asumió el cargo, el patrimonio neto de Ken Paxton ha aumentado un 7.000%. Mientras que nuestros salarios se han mantenido estancados, él ahora tiene 11 casas y la mayoría de los texanos no pueden permitirse ni una", dijo Talarico en un reciente mitin de campaña en San Antonio.

- Batalla espiritual -

Hijo de madre soltera y con padre adoptivo, Talarico tiene el apoyo del expresidente Barack Obama, quien lo ha llamado un joven "talentoso y extraordinario". El candidato plantea la contienda en términos éticos, más que ideológicos.

"Esta no es solo una batalla política, es una batalla espiritual entre el egoísmo y el servicio. Entre la codicia y la grandeza", sostuvo.

Trump respaldó al fiscal general de Texas frente al senador John Cornyn, quien antes de quedar fuera de la carrera advirtió que "Paxton sería un lastre para nuestros candidatos y probablemente perdería ante James Talarico".

Paxton fue sometido a un juicio político en 2023 por acusaciones de abuso de poder, soborno y obstrucción de la justicia. La Cámara de Representantes de Texas aprobó el proceso, pero luego el Senado estatal lo absolvió.

Dan Cogdell, abogado de Paxton durante casi una década y que lo defendió en ese caso, ahora apoya a Talarico. "Texas no necesita otro senador que rinda cuentas a Washington sino a los texanos. Talarico trabaja para el estado y Paxton para Trump", dijo Cogdell en una declaración a la AFP.

Talarico "fue un maestro de escuela pública en San Antonio antes de ser político. Eso no es una línea en un currículum. Es un sistema de valores", añadió.

- No binario -

Talarico también enfrenta críticas por declaraciones que han generado rechazo en sectores conservadores, como afirmar que "Dios es no binario" (es decir, ni de género femenino ni de género masculino), describir a los hombres blancos radicales como una amenaza o proponer una política migratoria más abierta.

También abogó por la reducción del consumo de carne para combatir el cambio climático, lo que desató rumores sobre su veganismo, aunque su portavoz Jt Ennis los desmintió. Su novia, una lobista del sector sanitario, sí lo es.

"James no es ni ha sido nunca vegano, para disgusto de su novia. Como dice el refrán, el amor verdadero lo conquista todo", dijo Ennis.

Talarico ha advertido que los republicanos lo atacarán "con todo lo que tengan". Paxton lo bautizó como "Talafreako" (Talafriki). Él mandó a hacer camisetas de campaña con esa frase.

Cuatro veces diputado estatal en Texas, hace gala de haber creado consensos para aprobar 16 leyes bipartidistas para bajar impuestos y elevar salarios de maestros. "Yo tengo antecedentes legislativos. Ken Paxton tiene antecedentes penales", aseguró.