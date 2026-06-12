¿Tatuarse a De la Fuente? Iglesias y Oyarzabal, el ying y el yang de la Roja

¿Se tatuaría la cara del seleccionador Luis de la Fuente si España gana el Mundial? Mikel Oyarzabal dice no, argumentando que es "un clásico", mientras que Borja Iglesias lo haría a su "estilo", señalaron en rueda de prensa el ying y el yang en la delantera de la Roja.

En un acto promocional en la escuela Baylor, a las afueras de Chattanooga, el cuartel general de la Roja, Iglesias y Oyarzabal, ambos debutantes en el Mundial, mostraron con humor sus diferencias.

- "Que se lo ponga de mi parte" -

El tatuaje de Luis de la Fuente se ha convertido en todo un tema en la concentración desde que Marc Cucurella aceptara la idea de lucir para siempre en la piel al seleccionador en caso de segunda estrella.

"Ningún problema en hacerlo, seguro que buscando encuentro un estilo de tatuaje que me guste y puedo encontrar una buena opción. Yo me apunto", respondió sonriente Iglesias.

"Yo no, soy más clásico. Ojalá se dé la oportunidad de que uno se lo ponga, pero que se lo ponga de mi parte...", añadió Oyarzabal.

- ¿Primer gol en el Mundial? -

El delantero de la Real Sociedad de 29 años llega como un cañón al Mundial con seis asistencias y 12 tantos en sus últimos 11 partidos con la Roja (en total 25 dianas en 53 duelos), cifras que le aseguran la punta del ataque el lunes contra Cabo Verde en Atlanta en el arranque del torneo.

En el banquillo esperará su oportunidad el "Panda" Iglesias, de 33 años, un delantero tanque a la antigua que tras ocho partidos como internacional todavía corre detrás de su primera celebración.

Preguntaron a ambos qué cualidad futbolística y personal tomarían de su compañero.

"El problema es elegir entre tantas cualidades de Mikel... Como persona me parece un tío muy claro, muy honesto y con mucha capacidad de liderazgo, que me gusta mucho", señaló Iglesias, símbolo del Celta de Vigo.

"Y luego a nivel futbolístico tiene muchísimas virtudes, pero te diría que su inteligencia para entender las fases del juego y cómo desde su juego tanto ofensivo como defensivamente lidera en el campo", añadió.

- "Importancia bestial" -

Oyarzabal al menos igualó los elogios: "Creo que poco hay que decir de Borja, todo el mundo le conoce y la importancia que tiene ahora aquí en este grupo es bestial... Su manera de tratar a los demás, de trabajar por y para los compañeros, me quedaría con eso".

"Y futbolísticamente, me gustaría quizás tener su cuerpo, su manera de jugar de espaldas, creo que es algo que cada vez se está perdiendo más y creo que es algo también que puede ser muy valioso en una competición como esta", completó.

- ¿Haaland, Mbappé o Kane? "Ferran" -

Titular en la Roja gracias a su versatilidad y lectura de juego, pero sobre todo un carro de goles, Oyarzabal añade un perfil discreto fuera del campo: un solo club en su carrera, pareja de toda la vida y sus padres como representantes. "Familia, amigos y luego fútbol", dijo antes de la concentración.

A su manera, Iglesias atrae los focos, convertido en una estrella alternativa del fútbol español, capaz de alzar la voz contra cualquier tipo de discriminación.

"'Sería más feliz siendo maricón que siendo quienes me insultan': Borja Iglesias, el delantero de todas las luchas", tituló L'Equipe una entrevista con el jugador en marzo.

Además de la antagónica dupla, la Roja cuenta en la delantera con Ferran Torres, que también se coló en la charla.

¿Entre Haaland, Mbappé y Kane, qué otro delantero les gusta del Mundial?, preguntaron.

"Me quedo con Ferran", dijo Oyarzabal, de pocas palabras pero rotundas.