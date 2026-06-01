Taylor Swift anuncia nueva canción para 'Toy Story 5'

Taylor Swift compuso una nueva canción para "Toy Story 5" y se dará a conocer el viernes, anunció la superestrella en redes sociales.

"Mi nueva canción original 'I knew it, I knew you' para Toy Story 5 de Disney y Pixar será de ustedes el 5 de junio", escribió el lunes en su cuenta en X.

La compositora, ganadora de 14 premios Grammy, dijo que "adora" a los personajes de la reconocida franquicia desde su primera película en 1995.

"Toy Story 5" será estrenada el 17 de junio en todo el mundo. Seguirá al vaquero Woody, Buzz Lightyear y a su pandilla de juguetes en la lucha por sobrevivir en la competición contra la tecnología, en particular de una tablet.

Los fanáticos de Swift especularon durante semanas sobre su participación en la nueva película de Toy Story, después de que un temporizador apareciera en la página web de la cantante con un fondo que recordaba a la pared del cuarto del protagonista de la primera entrega, Andy.

A finales de la semana pasada, aparecieron vallas publicitarias con ese mismo fondo y las iniciales TS -que comparten la saga de películas y la cantante- en grandes ciudades de varios países.