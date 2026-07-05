Tchouaméni corre contra el reloj para llegar al duelo frente a Marruecos

El mediocampista Aurélien Tchouameni, lesionado en un muslo y duda para los cuartos de final del Mundial ante Marruecos, podría llevar al seleccionador de Francia, Didier Deschamps, a mantener el doble pivote formado por Manu Koné y Adrien Rabiot, aunque N'Golo Kanté y Warren Zaïre-Emery también aparecen como alternativas.

La carrera contrarreloj comenzó el viernes en el campo de entrenamiento de los Eagles, la franquicia de la NFL de Filadelfia, cuando Tchouameni interrumpió su carrera durante la última sesión de los Bleus antes del partido de los octavos de final contra Paraguay (1-0), tras sentir una molestia en el muslo.

"Tiene un pequeño problema muscular en la zona de los aductores, aunque afecta a un área un poco más amplia", explicó Guy Stéphan, asistente de Deschamps, antes del encuentro del sábado al micrófono de M6.

"Va a recibir tratamiento y algunos días de descanso. Es difícil decir cuántos, pero todos esperamos que no sea mucho tiempo", agregó.

El cuerpo técnico de los Bleus confía en recuperar al volante del Real Madrid para el reencuentro ante Marruecos, cuatro años después de la victoria francesa (2-0) en las semifinales del Mundial de Catar. Sin embargo, no existe ninguna certeza.

- La continuidad de Koné -

"No es algo que vaya a durar mucho tiempo", prosiguió Stéphan.

"Pero también estamos condicionados por el tiempo, porque el eventual partido tendrá lugar dentro de cinco días. Manu Koné tiene muchas cualidades para recuperar el balón y sabe utilizarlo bien. Es otro perfil, que ya ha jugado con nosotros en la Copa del Mundo y en partidos anteriores. Es un jugador de calidad con características diferentes".

Para aprovechar al máximo todas sus armas ofensivas, especialmente el trío formado por Kylian Mbappé, Michael Olise y Ousmane Dembélé, Deschamps apostó por un sistema 4-2-3-1 que, en principio, no parecía encajar con su perfil habitual y que exige mucho a los dos mediocentros.

En esta configuración, Tchouameni y Adrien Rabiot, los dos titulares habituales de Deschamps, han encontrado un buen equilibrio.

El jugador del Real Madrid ocupa una posición más retrasada, lo que permite al futbolista del AC Milan incorporarse al ataque, donde mejor explota sus cualidades.

Manu Koné, que sustituyó a Tchouameni contra Paraguay y que debería volver a ser titular en cuartos si el centrocampista madridista no se recupera a tiempo, también tiene facilidad para incorporarse al ataque y posee un buen disparo, como demostró frente a la Albirroja, aunque su presencia obliga a replantear ciertos equilibrios tácticos.

"Manu es un jugador que quizá tiene más capacidad para conducir el balón, romper líneas con el pase y aparecer en posiciones de remate", explicaba Rabiot en la víspera del Francia-Suecia. "Hay que adaptarse, sí, pero se trata de dos muy buenos jugadores con los que es fácil jugar".

- La opción Kanté o Zaïre-Emery -

Desde ese punto de vista, el veterano del grupo, N'Golo Kanté, de 35 años, y Warren Zaïre-Emery, el benjamín del plantel, de 21 años, que no han disputado ni un minuto desde el inicio del torneo y permanecen en el banquillo, ven abrirse una oportunidad inesperada gracias a un perfil más defensivo que el del jugador de la Roma.

Sobre todo porque la actual configuración ofensiva de los Bleus, que Deschamps no tiene intención de abandonar, resulta muy exigente para los dos mediocentros.

Bajo los 37 grados de Filadelfia, Rabiot recorrió cerca de 12 kilómetros durante todo el partido, seguido de cerca por Koné, con más de 11 kilómetros.

No está claro que ambos puedan sostener nuevamente ese despliegue físico durante todo el encuentro frente a Marruecos el jueves, cuando se esperan en Boston temperaturas superiores a los 30 grados.

Ellos tienen cinco días para recuperar, Kanté y Zaïre-Emery cinco días para estar listos y el cuerpo médico de los Bleus cinco días para recuperar a Tchouameni.

La carrera contra el reloj ya ha comenzado.