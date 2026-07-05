Es oficial: qué pasará con los préstamos estudiantiles a partir de julio 2026 en EE.UU.

El sistema de préstamos estudiantiles en EE.UU. cambió desde el 1° de julio bajo la Working Families Tax Cuts Act, firmada por Donald Trump. La reforma reduce las opciones de pago para nuevos prestatarios, elimina gradualmente planes anteriores y fija topes para préstamos de posgrado y Parent PLUS.

¿Qué cambia desde julio para los nuevos prestatarios?

Desde el miércoles 1° de julio, quienes tomen un préstamo estudiantil federal o busquen consolidar deudas existentes deben elegir entre dos nuevas opciones de pago. El sistema deja atrás varios planes anteriores y pasará a un esquema con menos alternativas, informó NBC News.

Los nuevos solicitantes deberán elegir entre dos planes de pago, en un esquema con menos alternativas que el sistema anterior Magnific

La primera opción es el Repayment Assistance Plan, presentado por el Departamento de Educación (ED, por sus siglas en inglés) como reemplazo del plan SAVE, creado durante la administración de Joe Biden. Los pagos mensuales se calculan según el ingreso bruto ajustado, que contempla el ingreso anual total menos ciertos ajustes fiscales, incluidas deducciones de US$50 por mes por cada hijo dependiente.

Aissa Canchola Bañez, directora de políticas de Protect Borrowers, explicó que quienes tengan ingresos brutos ajustados de hasta US$10.000 al año deberán pagar al menos US$10 mensuales.

“Eso no parece mucho a simple vista, pero si ganas US$10.000 o menos, es una cantidad considerable”, señaló la directora. El nuevo plan también exige 30 años de pagos antes de que el prestatario pueda ser elegible para la cancelación del saldo restante.

El nuevo esquema reduce las opciones de pago

La segunda alternativa es el Tiered Standard Plan. En ese caso, los pagos se calcularán según el saldo pendiente y tendrán plazos fijos que irán desde 10 hasta 25 años.

Ese esquema puede permitir cancelar la deuda más rápido y ahorrar intereses frente a una opción basada en ingresos. Sin embargo, NBC News indicó que el cambio marca una ruptura con los programas de la era de Joe Biden.

El plan SAVE era considerado una de las alternativas más accesibles para prestatarios con dificultades financieras. Algunos inscritos podían no tener pagos mensuales y acceder a la condonación en un plazo mínimo de 10 años.

¿Qué pasará con quienes ya estaban en SAVE?

Los prestatarios en SAVE tendrán al menos 90 días para pasar a uno de los nuevos planes, según una presentación judicial citada por el ED. También podrán elegir un plan actual de plazo fijo o uno anterior vinculado a ingresos, aunque esas opciones serán eliminadas en 2028.

Otra alternativa es el Income-Based Repayment Plan, que seguirá vigente porque fue creado por el Congreso hace dos décadas. Ese programa está orientado a prestatarios con deuda alta en relación con sus ingresos y permite pagos de 10% o 15% del ingreso discrecional, con elegibilidad para condonación en un plazo de hasta 25 años.

Becca Craig, asesora patrimonial de Focus Partners Wealth en Kansas City, Missouri, dijo a NBC News que el cálculo sobre ingreso discrecional puede traducirse en “un pago más bajo para los prestatarios”.

También advirtió que millones de personas podrían enfrentar un salto en sus cuotas porque no realizaron pagos desde julio de 2024.

Craig señaló que, además del regreso de las cuotas, los saldos acumularon intereses desde el verano boreal de 2025. La suspensión se produjo después de demandas de estados liderados por republicanos contra el plan SAVE.

Los límites de endeudamiento alcanzan a posgrados y padres

Los nuevos cambios también eliminan programas de préstamos para estudiantes de posgrado y padres que no estaban sujetos a límites de endeudamiento. A partir de julio, una persona no podrá tomar más de US$257.500 en préstamos federales estudiantiles durante toda su vida.

Nicholas Kent, subsecretario del ED, afirmó en abril que los topes buscan evitar que los estudiantes acumulen deuda excesiva. Los estudiantes de posgrado podrán solicitar hasta US$20.500 por año y hasta US$100 mil en total.

Los estudiantes profesionales, como quienes cursan Derecho o Medicina, podrán acceder a hasta US$50.000 anuales y hasta US$200 mil en total. Quienes ya estén inscritos en programas de posgrado o profesionales quedarán exentos de los nuevos límites durante tres años.

En el otoño boreal pasado, cerca de 1,8 millones de prestatarios tenían préstamos de posgrado. Para padres, las nuevas reglas permitirán tomar hasta US$20.000 por hijo dependiente cada año, con un máximo total de US$65.000 por hijo.

¿Por qué hay una disputa judicial sobre los nuevos topes?

Los límites ya ingresaron en una disputa legal por la definición de estudiantes profesionales. El ED excluyó ciertos campos de la salud de esa categoría. Varias asociaciones, incluida una de enfermeros practicantes, presentaron una demanda.

Un juez federal pausó la nueva clasificación de “títulos profesionales” mientras avanza otro cuestionamiento contra los límites de préstamos.

Incluso quienes tengan ingresos anuales de hasta US$10.000 deberán pagar al menos US$10 por mes Magnific

Aun así, los nuevos topes de endeudamiento pueden entrar en vigor. El ED indicó que revisa la orden y que tomará las medidas correspondientes.

Kyra Taylor, abogada del National Consumer Law Center, advirtió sobre una consecuencia posible para estudiantes que no consigan cubrir los costos universitarios con préstamos federales: “Puede que no quieran ir a la escuela en absoluto”.

El descuento por pago automático tendrá fecha de vencimiento

Quienes se inscriban antes del 30 de septiembre podrán acceder a una reducción de 1% en la tasa de interés. Los prestatarios que ya usan ese mecanismo reciben una baja de 0,25 puntos porcentuales, que pasará al 1%.

El beneficio regirá solo hasta junio de 2028 y no aplicará a algunos préstamos antiguos. Desde el 1° de julio, las tasas para préstamos de grado no subsidiados son de 6,52%, mientras que las de estudiantes de posgrado llegarán a 8,07%.

Hace cinco años, esas tasas eran de 2,75% y 4,3%, respectivamente. Kent sostuvo que la reducción “ayudará a los prestatarios” mientras evalúan nuevos planes y trabajan para pagar sus préstamos a tiempo.

Bañez consideró que la medida muestra presión sobre la administración Trump para ofrecer alivio. “Esto es esencialmente una curita sobre una herida de bala”, afirmó.

Así cambian los préstamos estudiantiles en EE.UU. desde julio 2026

¿Qué cambios clave experimenta el sistema de préstamos estudiantiles de EE.UU. desde el 1 de julio? Desde el 1 de julio, el sistema reduce las opciones de pago para nuevos prestatarios, elimina gradualmente planes anteriores y fija topes de endeudamiento para préstamos de posgrado y Parent PLUS, bajo la Working Families Tax Cuts Act.

¿Qué nuevas opciones de pago existen para los prestatarios de préstamos estudiantiles federales? Los nuevos prestatarios deben elegir entre el Repayment Assistance Plan, que reemplaza al SAVE y calcula pagos por ingresos, y el Tiered Standard Plan, con plazos fijos. El Income-Based Repayment Plan también sigue vigente.

¿Qué ocurrirá con los prestatarios que ya estaban en el plan SAVE tras esta reforma? Los prestatarios en SAVE tienen al menos 90 días para elegir uno de los nuevos planes, un plan de plazo fijo actual o uno anterior vinculado a ingresos. Estas últimas opciones serán eliminadas en 2028.

¿Se han implementado nuevos límites de endeudamiento para préstamos federales, y a quiénes afectan? Sí, se han establecido topes de endeudamiento, como un máximo de US$257.500 en la vida para préstamos federales. Afectan a estudiantes de posgrado, estudiantes profesionales y padres, con límites anuales y totales específicos.