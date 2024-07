Temporada de manatíes en Carolina del Norte: qué hacer ante un encuentro con las “vacas marinas”, según los expertos

Escuchar

La temporada de manatíes en Carolina del Norte está en curso. Según el Hospital de Animales Paws & Claws, una manada de estos grandes y apacibles mamíferos marinos fue avistada en los canales intracosteros, específicamente entre Hampstead y Wrightsville Beach, circunstancia que fue aprovechada por las autoridades para reforzar las advertencias a bañistas y navegantes de la región.

Los manatíes, también conocidos como ”vacas marinas”, son una especie protegida a nivel federal debido a su vulnerabilidad y a la disminución de su población. Estos animales suelen alimentarse en aguas poco profundas cerca de muelles y orillas, áreas donde el tráfico de embarcaciones puede ser bastante intenso. Esta proximidad al tráfico fluvial aumenta el riesgo de colisiones, que pueden ser mortales para los manatíes.

Recomendaciones de los expertos

Según informó Myfox8, el Hospital de Animales Paws & Claws, ubicado en Wilmington, señaló que los manatíes son difíciles de detectar desde la superficie del agua, lo que hace que sea esencial para los navegantes mantenerse atentos y precavidos. Los responsables del hospital le recordaron al público no interactuar con ellos de ninguna forma. Esto incluye no intentar alimentarlos, no darles agua ni intentar tocarlos o nadar con ellos. De hecho, cualquier tipo de interacción con estos animales es ilegal y puede poner en peligro tanto a los manatíes como a las personas.

Las autoridades también recordaron que acosar a estos mamíferos marinos está prohibido por la ley. Además, intentar nadar con ellos, tocarlos o acercarse demasiado puede causarles estrés y potencialmente dañarlos. Por eso, la mejor manera de proteger a los manatíes es observarlos desde una distancia segura y reportar cualquier avistamiento a las autoridades locales.

Dónde comunicarse en caso de avistamientos

Para facilitar la protección de estos animales, el Hospital de Animales Paws & Claws solicitó a los residentes y visitantes que informen sobre cualquier avistamiento de manatíes a la Universidad de Carolina del Norte en Wilmington. La recopilación de esta información es esencial para monitorear la población de manatíes y garantizar su conservación.

De cierta forma, presencia de manatíes en la costa de Carolina del Norte es un recordatorio de la rica biodiversidad que hay en el Estado pero también de la necesidad de protegerla.

Los voluntarios que vigilan los nidos de tortugas marinas en la misma costa resaltaron la importancia de mantener el hábitat marino seguro y libre de perturbaciones tanto para las tortugas como para los manatíes.

LA NACION