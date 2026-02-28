"Tenemos la sensación" de que informes sobre la muerte de Jamenei son "correctos", dice Trump a NBC
Donald Trump afirmó este sábado que cree que los múltiples informes sobre la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la república islámica son
Donald Trump afirmó este sábado que cree que los múltiples informes sobre la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra la república islámica son ciertos, aunque sin llegar a confirmar la noticia.
"Tenemos la sensación de que esa información es correcta", declaró según NBC News.
"No quiero decir nada definitivo hasta que lo vea, pero creemos que así es. Y muchos de sus líderes han desaparecido", añadió.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo antes que había "muchos indicios" de que Jamenei había muerto en un ataque a su complejo residencial