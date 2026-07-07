"Teníamos realmente mucha rabia", dice Tielemans por caso Balogun

El capitán de Bélgica, Youri Tielemans, dijo este lunes que su equipo tenía "mucha rabia" en el partido de octavos de final del Mundial ante EE.UU., marcado por la presencia insólita del delantero estadounidense Folarin Balogun.

Los Diablos Rojos se impusieron 4-1 en Seattle, donde el goleador del Team USA fue titular luego de que la FIFA le permitió jugar pese a haber sido expulsado en la ronda anterior.

La decisión ha provocado fuertes protestas en el mundo del fútbol, incluida de la federación belga, e incluso en altas esferas políticas de Europa.

"No vamos a ocultarlo, tuvimos una reunión cuando nos enteramos de la noticia. Dijimos que teníamos que hablar en el campo. Eso es lo que hicimos hoy. Estoy muy orgulloso del equipo", dijo el mediocampista a la cadena RTBF.

"Teníamos realmente mucha rabia, muchas ganas de empezar bien, algo que nos había faltado desde el inicio del torneo. Sabíamos que si los poníamos bajo presión, iban a cometer errores", agregó.

El seleccionador Rudi Garcia aseguró que el caso Balogun "no influyó" en el resultado final, que los empareja en cuartos de final con España.

"Había once estadounidenses delante, daba igual quiénes fueran. Nos mantuvimos en el plano del juego, en el plano deportivo", afirmó.

El volante Nicolas Raskin, por su parte, destacó las "muchas cosas" extradeportivas que sucedieron en los dos últimos días.

"Había un sentimiento de injusticia en el grupo y teníamos muchas ganas de responder en el campo", sostuvo.

- Preocupación por la lesión de Onana -

Por otra parte, los Diablos Rojos lamentaron la lesión del centrocampista Amadou Onana, quien dejó el campo en el minuto 21 por una aparente lesión de gravedad.

"Va a ser difícil sin él. Espero que se quede con nosotros. Es alguien que ocupa mucho espacio en el vestuario, con una mentalidad enorme, estamos todos con él", sostuvo el capitán.

"El gran punto negro es la lesión de Onana. Tengo la impresión de que es grave. Pero aun así... nos clasificamos para los cuartos de final", celebró de su lado García a los micrófonos de VRT.

El Team USA sucumbió ante un doblete de Charles De Ketelaere (9', 33') y tantos de Hans Vanaken (57') y del goleador histórico belga, Romelu Lukaku (90+3'). Los anfitriones descontaron a través de Malik Tillman (31').

"Nuestro supersuplente volvió a golpear: Lukaku marca otro gol (el tercero en 192 minutos de juego). Bravo para él y para quienes han entrado al campo", afirmó el DT.

De Ketelaere, en tanto, destacó el "momento perfecto" para su combinado y para él, cuestionado porque no había podido anotar.

"No escucho lo que se decía sobre mí, porque sé lo que hago por el equipo", dijo a RTBF. "Hoy hago dos goles y una asistencia, es magnífico. Me gusta tocar mucho el balón y a veces me olvido de estar en el área. Hoy lo he corregido".