Tensiones entre EEUU e Irán provocan fuerte alza del petróleo

Los precios del petróleo cerraron al alza este viernes ante el temor de ataques estadounidenses en Irán, lo que aumenta la preocupación por un conflicto en la región y la perturbación del suministro mundial de crudo.

El barril de Brent del mar del Norte, para entrega en abril, subió un 2,45%, hasta los US$72,48.

Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), para entrega el mismo mes, subió un 2,78%, hasta los US$67,02 por barril.

"El riesgo persistente de un ataque militar estadounidense" en Irán sigue siendo "la principal preocupación en el mercado petrolero", resumió Carsten Fritsch, analista de Commerzbank.

El presidente Donald Trump declaró el viernes que no estaba muy satisfecho con el progreso de las negociaciones en curso con Teherán sobre la cuestión nuclear iraní.

También afirmó que no había tomado una "decisión definitiva" sobre posibles ataques.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, advirtió el viernes a Estados Unidos contra cualquier exigencia excesiva en las conversaciones, mediadas por Omán.

De manera paralela, Estados Unidos ha llevado a cabo su mayor despliegue militar en Oriente Medio en décadas.

Washington ya envió dos portaaviones a la región, incluido el USS Gerald Ford, el más grande del mundo.

"En caso de un ataque estadounidense contra Irán, los precios del Brent podrían subir hasta US$10", estimó Gregory Brew, de Eurasia Group.

Irán es un importante productor de petróleo y limita con el estrecho de Ormuz, por donde pasa casi el 20% de la producción mundial de petróleo.

"El impacto en los precios y su duración dependerán del alcance de las medidas adoptadas por Estados Unidos y de las represalias de Irán", explicó Brew.