"Terminaré cuando quiera", dice CR7 a quienes llevan 23 años queriendo matarlo

El astro del fútbol Cristiano Ronaldo aseguró el domingo que seguirá jugando con la selección de Portugal hasta cuando él quiera, en respuesta a las críticas que recibe de quienes, dice, llevan 23 años intentando matarme.

La estrella portuguesa de 41 años se mostró a ratos enérgico, jovial y sentimental en la víspera del partido de octavos de final contra España en el estadio de los Dallas Cowboys en Arlington, Texas, en la que será su última Copa del Mundo.

"Estoy disponible de cuerpo y alma para apoyar a la selección. Jugando o no, tendré siempre un papel importante. Terminaré cuando yo quiera, no cuando ustedes quieran. Es una pérdida de tiempo que me hagan siempre esa misma pregunta", dijo el atacante del Al-Nassr.

El Comandante aseguró que jugar a los 41 años "ha sido una buena experiencia", porque para llegar a este nivel hay que renunciar a muchas cosas.

"Y eso es lo que he estado haciendo a lo largo de mi carrera. Y también me he adaptado a los matices de la edad. Sabiendo que ya no era el mismo jugador de antes. Pero de algo estoy seguro: nada ha cambiado. Sigo haciendo otras cosas. Así que espero hacerlo mañana", sostuvo.

Exfigura del Real Madrid y Manchester United, Ronaldo también abordó las críticas de quienes cuestionan su titularidad en la selección.

"Hace 23 años que quieren matarme, pero ya se dieron cuenta que no vale la pena, es una pérdida de tiempo. Intentan, intentan, intentan, pero no vale la pena, ya me acostumbré. Forma parte de esto", comentó.