Terremoto en Venezuela: cómo buscar personas desde EE.UU. con la herramienta de crisis de Facebook

Los dos fuertes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron Venezuela dejaron un saldo de al menos 164 fallecidos y 971 heridos, según confirmó Delcy Rodríguez. Pero además, generaron una intensa búsqueda de familiares y seres queridos dentro y fuera del país sudamericano. Mientras continúan las tareas de rescate, miles de personas que residen en Estados Unidos pueden obtener información sobre sus seres queridos mediante herramientas digitales. En este contexto, la plataforma de crisis de Facebook es uno de los recursos útiles para verificar el estado de seguridad de quienes se encuentran en las áreas impactadas por los sismos.

Safety Check de Facebook: cómo verificar contactos tras el terremoto en Venezuela

Según la explicación oficial de Facebook, la principal herramienta disponible para estos casos es Safety Check, también conocida como Comprobación del estado de seguridad. Se trata de una función que la red social activa automáticamente cuando ocurre una emergencia de gran magnitud, como terremotos, huracanes, inundaciones u otros desastres.

GIF TERREMOTO VENEZUELA

Tras el terremoto registrado en Venezuela el 24 de junio, la plataforma habilitó este sistema para que los usuarios ubicados en las zonas afectadas puedan informar que se encuentran a salvo.

De esta manera, familiares y amigos que viven en otros países, incluidos quienes residen en Estados Unidos, tienen la posibilidad de conocer el estado de esas personas sin necesidad de establecer contacto directo.

Al ingresar a Facebook y acceder a Safety Check (en este link), los usuarios pueden visualizar si tienen contactos dentro del área alcanzada por la emergencia. La herramienta muestra dos grupos diferenciados: las personas que ya confirmaron que están bien y aquellas que todavía no registraron ninguna actualización.

La función permite consultar quiénes se marcaron como seguros luego del desastre y seguir la evolución de la situación a medida que más usuarios actualizan su estado. De acuerdo con la explicación de la compañía, Safety Check no puede ser activado manualmente por los usuarios. La activación depende de señales de terceros y de la actividad registrada en la zona, según los criterios de Facebook.

Cómo revisar desde EE.UU. si un contacto en Venezuela está a salvo

Para quienes intentan localizar familiares o conocidos desde Estados Unidos, la primera recomendación es ingresar directamente a la sección de crisis de Facebook y verificar si existe una alerta activa vinculada al terremoto.

GIF El terremoto generó destrozos en distintos puntos de Venezuela

Una vez dentro de la plataforma, los usuarios pueden:

Buscar “Safety Check” o “Comprobación del estado de seguridad”.

Revisar si tienen amigos registrados dentro de la zona afectada.

Consultar qué personas ya informaron que están a salvo.

Ver cuáles de sus contactos aún no realizaron ninguna actualización.

Acceder a la página específica de la crisis relacionada con el terremoto en Venezuela.

La herramienta fue diseñada para simplificar la comunicación durante emergencias de gran escala, especialmente cuando las líneas telefónicas o los servicios básicos presentan interrupciones.

Community Help de Facebook: asistencia y publicaciones tras los sismos en Venezuela

Además de Safety Check, Facebook dispone de Community Help, una función integrada que permite coordinar asistencia entre usuarios durante situaciones críticas.

Los terremotos en Venezuela causaron destrozos

Según la explicación de la plataforma, Community Help sirve para solicitar u ofrecer distintos tipos de ayuda, entre ellos:

Alimentos.

Refugio temporal.

Transporte.

Información sobre personas desaparecidas.

Datos sobre necesidades urgentes en zonas afectadas.

Desde Estados Unidos, los usuarios pueden ingresar a Community Help una vez que Safety Check haya sido habilitado para la emergencia correspondiente. Las publicaciones aparecen organizadas por categorías y ubicación geográfica, lo que facilita la búsqueda de información relacionada con Venezuela.

La herramienta también permite filtrar contenidos vinculados específicamente al país sudamericano y consultar publicaciones sobre personas desaparecidas o pedidos de asistencia. Facebook recuerda que Community Help está disponible en territorio estadounidense desde 2017, por lo que cualquier usuario puede acceder a ella sin restricciones especiales. Hasta este jueves 25 de junio, Associated Press informó al menos 164 muertos y 971 heridos.