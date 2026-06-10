Abbott celebra el papel de Texas con un “bote drone” en el rescate de soldados cuyo helicóptero fue derribado por Irán

Una embarcación autónoma desarrollada por una empresa de Austin participó en el rescate de dos militares estadounidenses después de la caída de un helicóptero AH-64 Apache cerca del Estrecho de Ormuz. El gobernador de Texas, Greg Abbott, destacó el operativo en sus redes sociales y lo presentó como un ejemplo del avance tecnológico del sector privado en el estado.

Greg Abbott destacó en redes sociales la tecnología desarrollada en Texas

Abbott reaccionó al operativo a través de un mensaje en X: “Un bote dron construido en Texas acaba de hacer historia, ejecutando el primer rescate con dron marítimo en combate”, escribió el gobernador.

Greg Abbott, celebró el rescate de dos militares estadounidenses en Medio Oriente X @GregAbbott_TX

Y agregó: “Esto es lo que sucede cuando dejas que las empresas innoven y les das libertad para construir. Las empresas de Texas están liderando al mundo y fortaleciendo a nuestra nación. Los texanos cuidan de América”.

La publicación hizo referencia al trabajo de Saronic Technologies, una compañía con sede en Austin especializada en embarcaciones autónomas para aplicaciones militares y de seguridad.

Cómo fue el rescate de los pilotos estadounidenses cerca del Estrecho de Ormuz

Según informó el San Antonio Express-News, el rescate ocurrió durante la madrugada del martes 2 de junio, después de que un helicóptero AH-64 Apache del Ejército de Estados Unidos cayera mientras realizaba una misión de patrullaje cerca del Estrecho de Ormuz.

El presidente Donald Trump afirmó posteriormente que Irán fue responsable del derribo de la aeronave. De acuerdo con fuentes militares, el helicóptero habría sido alcanzado por un dron iraní tipo Shahed.

Los dos aviadores permanecieron cerca de dos horas en aguas frente a la costa de Omán antes de ser localizados. Para la operación fue desplegado un Corsair, una embarcación autónoma de 24 pies (7,3 metros) desarrollada por Saronic Technologies. El vehículo no tripulado encontró a los pilotos y colaboró en su traslado hacia un punto seguro, donde posteriormente fueron evacuados por otro helicóptero.

“Los pilotos están bien. Nadie resultó herido”, declaró Trump ante periodistas en Nueva York tras conocerse el resultado de la misión. De acuerdo con el capitán Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos, se trata del primer rescate conocido realizado por un dron marítimo en una zona de combate.

La empresa de Texas detrás del dron marítimo utilizado en el rescate

El operativo también puso el foco sobre el crecimiento de Saronic Technologies, una de las compañías de defensa con mayor expansión en Texas. La empresa duplicó recientemente su valoración hasta alcanzar los US$9250 millones tras obtener US$1750 millones en una ronda de financiación durante marzo.

Además, proyecta construir un astillero en el Puerto de Brownsville con una inversión estimada en US$3200 millones para aumentar la producción de embarcaciones autónomas.

El modelo Corsair utilizado en el rescate tiene un costo aproximado de US$1 millón por unidad, una autonomía cercana a las 1000 millas (1852 kilómetros) náuticas y capacidad para transportar hasta 1000 libras (454 kilogramos) de carga a velocidades superiores a los 35 nudos.

Saronic Technologies es una de las compañías de defensa con mayor expansión en Texas Saronic Technologies

Texas gana protagonismo en el desarrollo de tecnología militar

La gran demanda de sistemas autónomos coincide con un aumento de las inversiones del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DOD, por sus siglas en inglés) en drones y tecnologías de defensa.

Según el San Antonio Express-News, el presupuesto propuesto por el Pentágono para el año fiscal 2027 contempla cerca de US$75.000 millones destinados a drones y sistemas antidrones.