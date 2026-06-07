Buenas noticias en Texas: Abbott destina US$40,8 millones para apoyar a miles de ciudadanos
Los fondos se repartirán en 190 subvenciones para 160 organizaciones del estado; más de 125.000 personas se verán beneficiadas
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El gobernador de Texas, Greg Abbott, dio a conocer que se destinarán 40,8 millones de dólares a subvenciones del Fondo de Asistencia para Veteranos. Según la administración estatal, el objetivo es beneficiar a más de 125.000 exmilitares y sus familias en todo el estado.
160 organizaciones que apoyan a veteranos recibirán financiamiento en Texas
A través de un comunicado, la oficina del gobernador y la Comisión de Veteranos de Texas (TVC, por sus siglas en inglés) especificaron que los fondos serán destinados a 190 subvenciones para 160 organizaciones en todo el estado.
Las organizaciones que recibirán el beneficio fueron seleccionadas por la TVC. Se trata de instituciones sin fines de lucro y agencias gubernamentales locales de Texas que brindan servicios directos a los veteranos y sus familias.
El gobernador Abbott dijo sobre el anuncio: “Texas se enorgullece de brindar servicios esenciales para apoyar a los valientes hombres y mujeres que sirvieron a nuestra nación en uniforme”.
Según la oficina del gobernador, los fondos permitirán beneficiar a más de 125.698 personas. “A través de estos más de 40 millones de dólares en subvenciones estatales fortalecemos los servicios para los veteranos de Texas, sus familias y sus cónyuges sobrevivientes”, expresó.
El gobernador también destacó que, desde 2009 y hasta el actual ciclo de subvenciones 2026-2027, se otorgaron más de 400 millones de dólares en fondos para apoyar a los exmilitares.
Qué servicios para veteranos se verán beneficiados en Texas
Las subvenciones del Fondo de Asistencia para Veteranos ayudarán a financiar los siguientes servicios, según la oficina del gobernador de Texas:
- Asesoramiento clínico
- Cuidado de personas mayores
- Servicios de manutención familiar y de menores
- Ayuda financiera
- Servicios de comidas
- Servicios para personas sin hogar
- Modificaciones y reparaciones del hogar
- Servicios de salud mental no clínicos
- Servicios legales pro bono
- Servicios de capacitación en habilidades comerciales
- Servicios de transporte
- Programa de perros de servicio
- Tribunales de Tratamiento para Veteranos
- Servicio de atención veterinaria para animales de servicio
Se detalló que el financiamiento para estas subvenciones proviene principalmente de la recaudación por juegos de la Lotería de Texas destinados al apoyo a veteranos. También se obtuvo financiamiento por donaciones individuales, licencias de conducir, permisos de portación de armas, licencias para actividades recreativas al aire libre y el registro de vehículos.
Cómo encontrar ayuda y beneficios para veteranos en Texas
Tras el anuncio de subvenciones para apoyar a los exmilitares de Texas y sus familias, el gobierno recordó que pueden encontrarse recursos y asistencia por condado a través del sitio web de la TVC.
Dentro del sitio, puede encontrarse información de categorías como:
- Educación. Presenta los distintos programas de beneficios educativos para veteranos y sus familias.
- Empleo. Muestra ofertas de trabajo para veteranos y ayuda a los empleadores a encontrar solicitantes calificados.
- Subvenciones. Se especifica el financiamiento para organizaciones que prestan servicio a exmilitares.
- Salud mental. Muestra diversas iniciativas centradas en el apoyo y la atención clínica.
- Mujeres veteranas. Contacta a las beneficiarias con programas locales, estatales y federales.
- Atención médica. Muestra información sobre los servicios de salud a los que tienen acceso los exmilitares.
- Emprendimiento. Brinda asesoría para que los veteranos y sus familias puedan iniciar su propio negocio.
- Reclamaciones y prestaciones. Brinda apoyo e información sobre los beneficios y derechos por discapacidad.
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