Alerta en Texas a días de arrancar el Mundial 2026: Abbott declara emergencia por el gusano barrenador

En Texas, autoridades intensificaron las medidas de emergencia frente al avance del gusano barrenador del Nuevo Mundo. A días del comienzo del Mundial 2026, el gobernador Greg Abbott actualizó el 8 de junio la estrategia de respuesta junto a funcionarios federales tras la confirmación de nuevos casos en el estado.

¿Qué medidas tomó Texas ante el avance del gusano barrenador?

Abbott destacó en un comunicado oficial la puesta en marcha de un operativo coordinado entre organismos estatales y federales para contener el avance de la plaga.

Las autoridades estatales y federales coordinan la respuesta USDA

Entre las iniciativas implementadas se encuentran:

La creación del Equipo de Respuesta al Gusano Barrenador del Nuevo Mundo.

Una declaración de desastre emitida antes de la detección inicial.

Una medida destinada a movilizar recursos y concentrar esfuerzos en los condados de Uvalde y Zavala.

Una orden para activar el Centro Estatal de Operaciones de Emergencia en Nivel II, una categoría que implica una respuesta reforzada ante la amenaza.

Por su parte, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) informó a medios como Associated Press que mantiene la liberación de moscas estériles en los focos afectados y utiliza la instalación de dispersión de estos insectos en Edinburg para reforzar la respuesta.

El gobierno federal podrá ajustar el despliegue de estos ejemplares y dirigirlos a cualquier punto donde resulten necesarios. A su vez, la secretaria de Agricultura de EE.UU., Brooke Rollins, señaló que también se estudian herramientas complementarias para enfrentar la infestación. Entre ellas figura el uso de ivermectina incorporada al alimento para animales.

La funcionaria informó además que el presidente Donald Trump designó a John Bellinger, integrante de la Junta de Regentes de Texas A&M University, como asesor principal para la preparación frente a esta amenaza sanitaria.

¿Qué es el gusano barrenador del Nuevo Mundo?

El gusano barrenador del Nuevo Mundo es la larva de una mosca parásita que se alimenta de tejido vivo. Las hembras depositan sus huevos en heridas abiertas de animales de sangre caliente, describió AP.

Esta plaga afecta principalmente al ganado, aunque también puede presentarse en fauna silvestre, mascotas e incluso seres humanos. Su nombre proviene de la forma en que las larvas penetran las heridas mientras se alimentan. El insecto mantiene una trayectoria de expansión hacia el norte desde al menos 2023, y las autoridades buscan evitar que continúe dispersándose dentro de Estados Unidos.

Según publicó The Texas Tribune, líderes del sector agropecuario advirtieron que una propagación sin control podría generar pérdidas de al menos US$1800 millones para la economía ganadera del estado.

Tres nuevos casos elevan la preocupación en Texas USDA

Las nuevas detecciones aumentan la alarma

Ese mismo 8 de junio, el USDA confirmó tres nuevos casos de gusano barrenador. Con estas detecciones, el total ascendió a cinco, según informó The Texas Tribune. Los animales afectados fueron un ternero en el condado de La Salle, una cabra en Gillespie y un perro de un hogar del condado de Lea, Nuevo México, reportado por un veterinario en Andrews, Texas.

El caso reportado en Andrews generó especial atención debido a que se ubicó a casi 640 kilómetros al norte de Zavala, donde se había identificado el primer episodio la semana anterior. Los funcionarios federales indicaron que el perro provenía de un hogar del condado de Lea, en Nuevo México.

¿Qué recomiendan las autoridades a propietarios y productores?

Los representantes estatales y federales solicitaron a dueños de animales y productores rurales mantenerse atentos y revisar diariamente a sus animales. Abbott recomendó tratar rápidamente cualquier herida y adoptar medidas destinadas a disminuir la presencia de moscas. También remarcó que la identificación temprana y la atención inmediata resultan fundamentales para evitar nuevos contagios.

Por su parte, Dudley Hoskins, subsecretario de Programas de Comercialización y Regulación del Departamento de Agricultura, sostuvo que la colaboración de los propietarios será clave para controlar la situación.

El estado habilitó canales de reporte para posibles casos de gusano barrenador. Las sospechas en ganado pueden informarse a la Comisión de Salud Animal de Texas (TAHC, por sus siglas en inglés) al 1-800-550-8242, mientras que los casos detectados en fauna silvestre deben reportarse al Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas (TPWD, por sus siglas en inglés) al (512) 389-4505.