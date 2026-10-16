Abbott confirma que no debatirá con Gina Hinojosa en Texas: es la primera vez que evita un debate por la gobernación

El gobernador de Texas, Greg Abbott, confirmó que no debatirá con su rival, Gina Hinojosa, en la carrera por la gobernación de 2026. Según la prensa local, es la primera vez durante sus tres mandatos que evita un debate con un candidato demócrata a gobernador.

Por qué Greg Abbott rechazó debatir con Gina Hinojosa

Según informó el Houston Chronicle, Abbott defendió su decisión el jueves 15 de octubre durante una visita a Tyler, donde participó en un encuentro con representantes de las fuerzas de seguridad. El republicano sostuvo que prefiere visitar distintas comunidades y conversar directamente con sus habitantes antes que enfrentarse a Hinojosa en un debate televisado.

“Cuando voy a cada una de esas comunidades, aprendo algo nuevo. Soy un mejor gobernador, soy un mejor candidato a gobernador al hablar con esas personas”, afirmó Abbott. El mandatario argumentó que los encuentros presenciales le permiten escuchar las inquietudes de los residentes y conocer las necesidades de cada localidad.

Abbott busca un cuarto mandato consecutivo y lleva semanas celebrando reuniones y actividades de campaña en distintos puntos de Texas. Durante esos encuentros, también cuestiona las posiciones de Hinojosa sobre los impuestos y la seguridad pública.

La negativa llegó después de que la candidata demócrata insistiera en organizar un debate. Hearst Newspapers y las estaciones de televisión de NBCUniversal en Texas habían invitado a ambos aspirantes a un encuentro en Fort Worth para el 15 de octubre.

Hinojosa aceptó la invitación, pero la campaña de Abbott no respondió, según informó el Houston Chronicle el 8 de octubre.

Gina Hinojosa desafió a Abbott frente a la residencia del gobernador

El jueves 15 de octubre, Hinojosa encabezó un acto en Wooldridge Square, en Austin, y posteriormente ofreció una conferencia de prensa frente a la residencia oficial del gobernador. En ambas apariciones colocó un atril vacío para representar la ausencia de Abbott.

“Es muy propio de Greg Abbott gastar más dinero en decir mentiras sobre mí en lugar de presentarse personalmente a debatir”, afirmó Hinojosa. La demócrata también sostuvo que los anuncios críticos contra su candidatura están financiados por donantes millonarios.

La campaña de Abbott difundió un anuncio en el que acusa a Hinojosa de querer restringir derechos vinculados con la Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege el derecho a portar armas. El mensaje también recupera un artículo de opinión que la candidata escribió después del tiroteo de Sutherland Springs, ocurrido en 2017.

Hinojosa, por su parte, afirmó que, si llega a la gobernación, impulsará elevar de 18 a 21 años la edad mínima para comprar armas de estilo militar o de asalto. La candidata vinculó su propuesta con los reclamos de familiares de las víctimas del tiroteo escolar de Uvalde.

Greg Abbott y Gina Hinojosa se enfrentan por la gobernación de Texas en 2026; las encuestas recientes muestran al republicano por delante, aunque la demócrata acortó la distancia y mantiene competitiva la contienda Fotomontaje editado con IA / X Greg Abbott y Gina Hinojosa

Qué dicen las encuestas y cuándo se vota en Texas

La negativa al debate se produce en una contienda en la que las encuestas muestran una diferencia estrecha entre los candidatos. Un sondeo de The New York Times y Siena, realizado entre el 21 y el 30 de septiembre, situó a Hinojosa tres puntos por delante de Abbott, aunque dentro del margen de error de 4,5 puntos porcentuales.

Los resultados fueron citados por el Houston Chronicle. La medición refleja las preferencias de los encuestados durante ese período y no constituye una predicción del resultado electoral.

Greg Abbott y Gina Hinojosa se enfrentan en la elección para gobernador de Texas, prevista para el 3 de noviembre de 2026 Emerson Polling

La votación anticipada en Texas comenzará el lunes 19 de octubre y terminará el viernes 30 de octubre. La elección general se celebrará el martes 3 de noviembre de 2026, según el calendario oficial de la Secretaría de Estado de Texas.