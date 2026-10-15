Paxton cree que Abbott “está en problemas” frente a Hinojosa en las elecciones en Texas 2026

El medio estadounidense Rolling Stones publicó una serie de audios en los que el actual candidato republicano al Senado en Texas, Ken Paxton, afirma que el gobernador del estado, Greg Abbott, “tiene problemas” de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre, en las que buscará la reelección.

Qué se sabe de los supuestos dichos de Ken Paxton contra Greg Abbott de cara a las elecciones generales 2026

Los audios presentados por Rolling Stones habrían tenido lugar en una pequeña recaudación de fondos celebrada en Washington, D.C., el pasado 24 de septiembre. Allí, Paxton afirmó que la contienda de Abbott contra la demócrata Gina Hinojosa estaba reñida.

Ken Paxton asegura que Greg Abbott "está en problemas" de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre Julio Cortez - AP

“Sí, Abbott está teniendo problemas” (de la frase original en inglés: “Yes, Abbott is struggling”, dijo el fiscal general de Texas en la grabación. “Así que [tengo] desventajas”.

En otro momento de la grabación, Paxton le dijo a un asistente que Abbott “pasaba complicaciones, pero tenía mucho dinero”, y luego dijo que Hinojosa “no tenía nada” en relación al financiamiento.

La postura de Ken Paxton sobre su campaña de cara al Senado

Con relación a su contienda contra el demócrata James Talarico por el Senado, justificó sus cifras en las encuestas por tres desventajas: la falta de tiempo para recaudar dinero, la ráfaga de anuncios negativos en su contra y el contar con un oponente bien financiado y conocido.

Ken Paxton afirmó que que no controlaba el mensaje de su campaña por el Senado en Texas Eric Gay - AP

De igual modo, lamentó que su estrategia en la contienda electoral sea dirigida desde Washington D.C. al afirmar que no controlaba el mensaje de su campaña.

“Nunca he participado en una contienda en la que haya sentido menos control sobre la campaña y sobre qué temas van a importar, porque todo viene de Washington”, dijo, según publicó Politico. “No tengo la capacidad de cambiar nada. Tengo que vivir con lo que tengo”.

The New York Times también publicó un fragmento de los audios donde Paxton les dijo a los asistentes que la convención de mitad de mandato organizada por Trump en Texas en agosto hizo que “las cifras bajaran”.

La respuesta de Gina Hinojosa a los supuestos dichos de Ken Paxton

Minutos después de la publicación de Rolling Stones, Hinojosa apuntó contra la campaña de Abbott. Desde su cuenta de X, aseguró que Paxton reconoció que el actual gobernador “estaba en problemas” a pocos días de las elecciones generales.

Gina Hinojosa asegura que Ken Paxton reconoce que Greg Abbott "está en problemas" de cara a las elecciones generales del 3 de noviembre X/@GinaHinojosaTX

“Los texanos saben que esta es la candidatura más corrupta en la historia de Texas. Nos vemos en las urnas”, señaló Hinojosa.

Por su parte, un portavoz de Paxton, en declaraciones a Rolling Stone, afirmó que la filtración fue el resultado de que la revista “revisara grabaciones de audio seleccionadas de una recaudación de fondos privada” y calificó la publicación como “un ataque partidista”.

Qué dicen las últimas encuestas de cara a las elecciones del Senado 2026

Según el sondeo realizado por el Marist Poll Texas entre el 8 y el 11 de octubre, el candidato demócrata James Talarico lidera la intención de voto entre los votantes probables con un 47%, frente al 45% del actual fiscal general del estado, Ken Paxton.

El candidato demócrata James Talarico lidera la intención de voto entre los votantes probables con un 47%, según la última encuesta JamesTalarico.com

Entre los votantes registrados, Talarico supera a Paxton por cuatro puntos. Sin embargo, el 53% de los votantes probables prevé que el actual fiscal general gane los comicios del 3 de noviembre.