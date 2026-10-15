Encuestas recientes de Abbott vs. Hinojosa y quién va ganando las elecciones 2026 para la gobernación de Texas
El actual gobernador lidera el voto en áreas rurales, mientras que la legisladora estatal conserva su popularidad en áreas urbanas
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A pocos días de las elecciones generales a la gobernación de Texas, previstas para el 3 de noviembre, el actual gobernador del estado, Greg Abbott, mantiene una estrecha ventaja sobre la candidata demócrata Gina Hinojosa. Según las últimas encuestas, la diferencia entre ambos no supera los tres puntos.
Abbott o Hinojosa, según las encuestas: quién gana las elecciones en Texas
Según el sondeo realizado por Marist Poll Texas entre el 8 y el 11 de octubre, Abbott lidera con un 49% frente al 45% de la legisladora estatal demócrata en cuanto a votantes probables.
Dicha ventaja se disminuye en función de los votantes registrados. Desde este punto, Abbott supera a Hinojosa por solo un punto. En la encuesta del mes anterior, la demócrata superaba al actual gobernador por tres puntos en este segmento.
“Cuando sea gobernadora, forjaremos un nuevo camino hacia el futuro, asegurando el sueño americano para el pueblo de Texas, en lugar de ceder ante los multimillonarios”, sostuvo Hinojosa en una de sus últimas publicaciones en X.
Por su parte, la encuesta realizada por ActiVote entre el 30 de septiembre y el 14 de octubre también muestra una brecha más estrecha entre ambos candidatos.
- Abbott mantiene el 50.9% del apoyo frente al 49.1% de Hinojosa.
- El actual gobernador lidera en áreas rurales (64%) y suburbanas (53%), mientras que Hinojosa predomina en las zonas urbanas (59%).
“Greg Abbott aventaja a su rival demócrata, Gina Hinojosa, por un margen del 1,8%”, explicó el estudio.
Dónde se ubica el voto latino en la contienda a la gobernación de Texas 2026
De acuerdo con el sondeo de ActiVote, Hinojosa lidera la intención del voto entre los electores latinos, con un 62% de respaldo. Por su parte, Abbott mantiene ventaja entre los votantes blancos, con el 62% de apoyo.
En cuanto a los grupos etarios, la demócrata registra un mayor respaldo entre los menores de 30 años (62%), mientras que Abbott lidera en el grupo de 50 a 64 años (62%). Los grupos de 30-49 años y mayores de 65 años están empatados en 50%-50%.
Talarico o Paxton: cómo siguen las elecciones por el Senado en Texas, según las encuestas
La contienda por un escaño en el Senado también se mantiene reñida entre los candidatos. Según el sondeo realizado por el Marist Poll Texas, el candidato demócrata James Talarico lidera la intención de voto entre los votantes probables con un 47%, frente al 45% del actual fiscal general del estado, Ken Paxton.
Entre los votantes registrados, Talarico supera a Paxton por cuatro puntos porcentuales. Sin embargo, el 53% de los votantes probables prevé que el actual fiscal general gane los comicios del 3 de noviembre.
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