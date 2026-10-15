“Está en problemas”: Hinojosa advierte sobre la creciente tensión alrededor de Greg Abbott en Texas

La candidata demócrata a la gobernación de Texas, Gina Hinojosa, cuestionó a la gestión de Greg Abbott tras la filtración de un audio privado del candidato republicano al Senado, Ken Paxton. La difusión del material de una reunión privada expuso tensiones internas dentro del Partido Republicano de cara a las elecciones del 3 de noviembre de 2026.

Hinojosa arremete contra Abbott tras la filtración del audio de Paxton

Hinojosa reaccionó en X a las revelaciones sobre las dificultades de Abbott de cara a las elecciones de medio término. La postulante demócrata difundió el reporte y lanzó críticas contra la fórmula ejecutiva estatal.

Gina Hinojosa apuntó contra Greg Abbott en redes sociales Captura de pantalla X @GinaHinojosaTX

“Ken Paxton sabe que Greg Abbott está en problemas, al igual que los texanos saben que esta es la boleta más corrupta en la historia de Texas”, escribió la demócrata en su publicación.

Además, concluyó el posteo con un llamado a la acción para sus seguidores: “Nos vemos en las urnas”, agregó.

Qué dice el audio filtrado de Ken Paxton

En un evento privado de recaudación de fondos el 24 de septiembre en Washington, D.C., Paxton admitió que la campaña de reelección de Abbott “está teniendo dificultades”. El material obtenido por la revista Rolling Stone expone la preocupación del fiscal general sobre el escenario electoral de la agrupación conservadora.

Durante una conversación con un asistente al evento, el candidato al Senado advirtió que Abbott tiene ventaja financiera y de reconocimiento, pero aun así la contienda “sigue estando muy reñida”. En ese marco, Paxton agregó: “Él no tuvo primarias como yo, que fueron brutales con todos los anuncios negativos”.

“Esas son mis dos desventajas. Una era, en realidad tres: no tener tiempo para recaudar más fondos, tener los anuncios negativos y que mi oponente cuenta con una buena financiación y es muy conocido”, dijo.

Ken Paxton reconoció que la campaña de reelección de Greg Abbott "está teniendo dificultades" Facebook Ken Paxton

Además, Paxton pronosticó que los republicanos “probablemente perderán algunos escaños” en el Congreso de Texas debido al desgaste político acumulado.

En otras grabaciones de la misma reunión, Paxton atribuyó las dificultades de su propia campaña al Senado a factores como la guerra con Irán, el aumento de los combustibles y el costo de vida.

Paxton admite una caída en las encuestas tras la convención republicana

En grabaciones difundidas anteriormente, Paxton aseguró que la convención republicana celebrada en Dallas en septiembre perjudicó los números de su campaña y los de otros candidatos del partido. En ese marco, en otros audios publicados por Axios y CNN, Paxton reconoció el impacto negativo de los sondeos.

Al referirse a la evolución de las encuestas tras la reunión de Dallas, Paxton declaró: “Cuando hicimos esa convención, nuestras cifras bajaron, las cifras de todos bajaron”. De acuerdo con su postura, esta reducción en las mediciones afectó la confianza de los donantes financieros e incrementó la preocupación en las filas del partido.

“Bienvenidos al Texas de Greg Abbott”: la crítica de Gina Hinojosa al gobernador de cara a las elecciones 2026

Los estudios de opinión revelan también que la abolición del voto en lista completa impacta de forma similar a los electores de ambos partidos. A pesar de los reclamos conservadores, de acuerdo con Rolling Stone, las encuestas demuestran que esta práctica beneficiaba por igual a votantes demócratas y republicanos en los procesos anteriores.