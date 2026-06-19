Abbott lo celebra: la empresa de tecnología que amplía su presencia en Texas y creará puestos de trabajo

Greg Abbott, gobernador de Texas, anunció la entrega de subvenciones por 3,9 millones de dólares a una empresa dedicada a la producción de semiconductores, una industria tecnológica cada vez más presente en el área. El dinero servirá para la ampliación de su planta en Georgetown y creará 25 nuevos puestos de trabajo.

Xycarb ampliará su planta en Texas con una subvención del gobierno de Abbott

La oficina del gobernador informó mediante un comunicado de prensa que Abbott otorgó una subvención de US$3,9 millones del Fondo de Innovación de Semiconductores de Texas (TSIF, por sus siglas en inglés) a Schunk Xycarb Technology Inc. para la expansión de su planta de producción en Georgetown. La compañía se dedica a reacondicionar componentes de grafito, cuarzo, cerámica y silicio recubiertos de carburo de silicio para la industria.

El gobernador celebró la ampliación de la planta de producción de una empresa en Texas que generará 25 nuevos puestos de trabajo @governorabbott

“Texas es la principal potencia manufacturera del país”, declaró en primer lugar el gobernador. En esa línea, remarcó la importancia de la ampliación de las instalaciones para el Estado de la Estrella Solitaria.

“Con esta expansión de su planta de producción en Georgetown, Xycarb fortalecerá una cadena de suministro esencial para los fabricantes de semiconductores en Texas y creará más empleos altamente calificados", expresó.

Según el comunicado, la subvención respalda un proyecto que representa más de 42 millones de dólares en inversión de capital.

Los semiconductores son componentes que pueden actuar como conductores de electricidad o como aislantes. Funcionan como la base de la tecnología moderna, y se utilizan en microchips y procesadores, además de productos de inteligencia artificial (IA) y de la industria automotriz, entre otros.

Xycarb, la empresa de semiconductores que ampliará su planta en Texas

Schunk Xycarb Technology se describe en su sitio web como “el proveedor líder mundial” de productos consumibles de grafito, cuarzo, cerámica y silicio recubiertos de carburo de silicio (SiC), así como de servicios tecnológicos relacionados para la industria microelectrónica.

La empresa fabrica componentes de alta tecnología para equipos de cámaras de procesamiento de obleas, lo que incluye soporte técnico especializado para el cliente.

La empresa de semiconductores ampliará su producción en Texas Freepik

En el estado sureño, su planta de producción se ubica en 101 SE Inner Loop Road, Georgetown, TX 78626. Aún no se abrieron las ofertas de trabajo, pero existe una vacante disponible para el cargo de Application Manager, un empleo permanente a tiempo completo.

Texas refuerza su liderazgo en la industria de semiconductores

Entre las distintas industrias tecnológicas en auge en la jurisdicción, la presencia de las compañías que trabajan con semiconductores es una de las más destacadas. En 2023, Abbott promulgó la Ley CHIPS, una disposición que creó el TSIF.

Este fondo corresponde a un programa de subvenciones que busca “mantener el liderazgo” en la investigación, el diseño y la fabricación en el sector. El objetivo en concreto es impulsar las inversiones estatales en la industria, alentar a las empresas a expandirse en el estado y desarrollar aún más la experiencia y la capacidad de las instituciones de educación superior.

Desde entonces, varias compañías decidieron instalarse o aumentar su presencia en la jurisdicción. El 29 de abril, la oficina del gobernador informó que el estado destinaría más de US$20 millones a Applied Optoelectronics, Inc. (AOI), una compañía con base en Sugar Land, para expandir su producción.

La corporación se comprometió a invertir más de US$279 millones propios y crear puestos de empleo calificados.

A principios de mayo, la compañía aeroespacial de Elon Musk, SpaceX, confirmó una inversión inicial de US$55.000 millones para desarrollar una instalación dedicada a los semiconductores. El proyecto, denominado Terafab, generaría miles de empleos directos e indirectos.