Abbott vs. Hochul: “A diferencia de los Knicks, la ventaja de Texas sobre Nueva York continuará”

El campeonato de los Knicks abrió un nuevo cruce político entre Kathy Hochul y Greg Abbott. Después de que la gobernadora de Nueva York recordara una publicación del mandatario texano sobre la final de la NBA, Abbott respondió con una comparación económica y presumió que Texas ocupa el primer lugar del país en sedes de empresas Fortune 500.

El mensaje en el que Abbott llamó “perdedora” a Hochul

El 31 de mayo, antes del partido de la Final de la National Basketball Association (NBA), el gobernador republicano publicó una imagen generada con inteligencia artificial. En ella, aparecía él mientras hacía una canasta con la camiseta de los Spurs por encima de Hochul, vestida de los Knicks de Nueva York. “Los Spurs a punto de hacer canasta en los Knicks como Texas ha estado haciéndolo con Nueva York“, escribió.

La gobernadora Hochul citó un mensaje provocativo de Abbott en redes sociales después del triunfo de los Knicks sobre los Spurs de Texas @GovKathyHochul

Luego del campeonato logrado por el equipo neoyorquino, la respuesta no tardó en llegar. La gobernadora demócrata citó el mensaje y escribió que “envejeció como la leche”, en alusión al resultado final con el que los Knicks se consagraron campeones de la liga después de 53 años.

No obstante, el político texano contestó con una nueva publicación en la que la llamó “perdedora” por el contexto económico. “Durante los Playoffs del Campeonato se anunció que Texas ocupa el #1 en sedes de Fortune 500. Un título que una vez tuvo NY", resaltó.

En esa línea, comparó los resultados económicos y deportivos para destacar el éxito del estado sureño en los últimos años. “A diferencia del título de los Knicks, la ventaja de Texas sobre Nueva York en negocios y nuevos empleos continuará… para siempre", concluyó Abbott.

Abbott apunta contra Hochul y presumió que Texas superó a Nueva York como el líder en sedes de empresas de la lista Fortune 500 Facebook Greg Abbott/Julia Nikhinson - AP

El éxito económico de Texas citado por Abbott

En su mensaje, el gobernador remarcó que Texas pasó a ocupar el primer puesto en sedes de Fortune 500, una clasificación anual de las empresas que generan mayores ingresos en Estados Unidos. Previamente, el 3 de junio, la Oficina de Prensa anunció la noticia en un comunicado.

“Texas es la sede indiscutible de las sedes. Las empresas líderes del mundo invierten con confianza gracias a nuestro entorno empresarial favorable, un marco regulatorio predecible y una fuerza laboral cualificada y en constante crecimiento. Tanto particulares como empresas eligen Texas porque funciona”, declaró entonces.

Las palabras de Abbott sobre la inversión y expansión empresarial en Texas

En el documento, el gobierno texano citó la lista y señaló que el Estado de la Estrella Solitaria lidera con la mayor cantidad de casas matrices de empresas Fortune 500 (57 compañías) y los mayores ingresos combinados.

En la clasificación, California (56) y Nueva York (53) completaron el top tres de Fortune. Además, la ciudad gobernada por Zohran Mamdani se ubicó en el primer puesto con 43 empresas, seguida de Houston (25), Chicago (14), Atlanta (13) y Dallas (11).

El éxodo de empresas de Nueva York a Texas que celebró Abbott

En los últimos meses, muchas compañías trasladaron sus instalaciones principales de Nueva York y California a Texas, motivadas principalmente por el favorable escenario impositivo del estado sureño.

La tendencia quedó reflejada en un informe de la firma inmobiliaria y consultora CBRE, que analizó 725 anuncios públicos de relocalizaciones corporativas registrados entre 2018 y 2025.

La consultora señaló que Dallas-Fort Worth y Austin se mantienen entre los mercados que más atraen reubicaciones corporativas, pero atribuyó esos movimientos a una combinación de clima de negocios, costos, estrategia inmobiliaria, acceso a talento y optimización de portafolios.

En el caso de Nueva York, el reporte indicó que nueve compañías salieron del área metropolitana en 2025, aunque aclaró que representan una porción pequeña de una base corporativa que todavía concentra 114 sedes Fortune 1000.