Greg Abbott anuncia inversión millonaria que generará 500 nuevos puestos de trabajo en Texas

El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció que el estado destinará más de 20 millones de dólares a una empresa local, con el objetivo fomentar la generación de empleo en la jurisdicción. Se trata de Applied Optoelectronics, Inc. (AOI), una compañía con base en Sugar Land, donde planea expandir su producción.

Greg Abbott destina US$20,8 millones a AOI para crear 500 empleos en Texas

El comunicado oficial, publicado por la Oficina del Gobernador, señala que, para llevar adelante ese proyecto, AOI invertirá más de US$279 millones propios. Con esta expansión, se espera que se creen unos 500 nuevos puestos de trabajo en la zona.

Abbott destacó que el aporte del Fondo de Innovación de Semiconductores de Texas (TSIF, por sus siglas en inglés) permitirá que la empresa aumente el volumen de sus operaciones. “Texas lidera el resurgimiento de Estados Unidos en la fabricación avanzada”, aseguró el mandatario.

Según detalla el informe, la inversión de AOI en Sugar Land generará empleos para trabajadores “altamente calificados”. Con esto, de acuerdoo con el texto, el estado busca reforzar su liderazgo en la innovación y en la manufactura de semiconductores.

Qué es el Texas Semiconductor Innovation Fund y cómo funciona

La decisión de otorgar estos fondos radica principalmente en la Ley Chips de Texas. Greg Abbott dio su visto bueno a esta legislación en 2023, lo que permitió la instauración del TSIF y del Consorcio de Innovación de Semiconductores de Texas (TSIC, por sus siglas en inglés).

La empresa AOI recibirá US$20,852,518 de parte del estado de Texas y sumará una inversión propia de US$279 millones Applied Optoelectronics, Inc.

El fin de estas tareas de gestión, según la propia Oficina del Gobernador, es captar inversiones en el sector de los chips e incentivar la expansión de compañías del sector. Asimismo, la ley busca fomentar la experiencia y la capacidad de las universidades locales para la formación de trabajadores calificados en el estado.

Qué fabrica Applied Optoelectronics en Sugar Land y por qué crece en Texas

La historia de AOI comenzó en la ciudad de Houston en 1997. La compañía se dedica al diseño y a la manufactura de elementos para las redes de fibra de óptica. Con la ampliación de las instalaciones en la localidad de Sugar Land, la firma tiene como meta incrementar la elaboración de chips y de transceptores.

La intención de Abbott es que la empresa crezca y produzca nuevos puestos de trabajo para los texanos Gobierno de Texas

Qué dijeron los funcionarios sobre la expansión de AOI en Sugar Land

La senadora Joan Huffman, quien realizó el patrocinio de la Ley Chips de Texas, resaltó que la normativa generará un impulso para el crecimiento del sector de los chips en el estado.

Huffman indicó que la subvención a Applied Optoelectronics favorecerá la unión del condado de Fort Bend y de la zona de Houston como un núcleo para la manufactura. Además, la legisladora manifestó: “Espero que más empresas aprovechen el TSIF para generar empleos bien remunerados y prosperidad duradera a nuestras comunidades locales”.

Por otra parte, Suleman Lalani, representante estatal de Texas, señaló que la inversión es una muestra de la confianza en Sugar Land y en la capacidad de innovación que ya existe en la región. Asimismo, afirmó: “Como médico y legislador, sé que la innovación no se trata solo de tecnología. Se trata de mejorar vidas, ampliar oportunidades y construir un futuro más sólido para nuestras familias”.