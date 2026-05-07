Miles de nuevos empleos en Texas: SpaceX construirá una planta colosal de chips con respaldo de Abbott

La compañía aeroespacial de Elon Musk, SpaceX, confirmó una inversión inicial de US$55.000 millones para desarrollar una instalación dedicada a chips en Texas. El anuncio generó respaldo público del gobernador Greg Abbott, quien destacó el impacto económico del proyecto.

SpaceX construirá una nueva planta en Texas

SpaceX construirá una planta enfocada en la fabricación de chips, un sector considerado estratégico por el gobierno estadounidense. De acuerdo con Reuters, el desarrollo generará miles de empleos directos e indirectos, tanto en la fase de edificación como en la operación futura.

SpaceX, empresa propiedad de Elon Musk, construirá una nueva instalación en Texas Matt Rourke - AP

El proyecto llevará por nombre Terafab, una iniciativa conjunta de SpaceX y Tesla con la que Musk busca consolidar su presencia en el sector de manufactura tecnológica avanzada. En abril, Intel anunció su incorporación al proyecto para diseñar, fabricar y empaquetar chips de alto rendimiento a escala.

El complejo no solo se enfocará en la producción de semiconductores, sino que también integrará capacidades de computación de alto rendimiento.

En un principio, la instalación se ubicará en el condado de Grimes, dentro de una zona que recibió recientemente la designación de reinversión económica. Sin embargo, eso todavía podría cambiar, dado que, según informó el propio Musk en su cuenta de X, se evalúan diferentes zonas.

Así es el proyecto de construcción de la nueva planta de SpaceX en Texas

El plan contempla varias etapas de expansión. La inversión anunciada incluye el progreso inicial de la obra, pero la compañía proyecta que el monto total podría escalar hasta US$119.000 millones si se concretan las siguientes fases.

Abbott y Musk se habían mostrado juntos en el pasado a partir de otros anuncios de obras TexansForAbbott / Facebook

En paralelo, Musk también impulsa planes financieros relevantes para la empresa. SpaceX presentó su solicitud de IPO de forma confidencial en abril y proyecta su roadshow para la primera semana de junio, en una oferta que podría valorar la compañía en aproximadamente US$1,75 billones.

Según Houston Chronicle, el desarrollo necesitará miles de hectáreas y más de 10 gigavatios de capacidad eléctrica en su etapa completa. Esto lo posiciona como uno de los proyectos industriales más demandantes en infraestructura energética dentro de Texas.

El diseño del proyecto apunta a convertir esta instalación en la mayor planta de chips del mundo, con un enfoque en manufactura avanzada más que en centros de datos tradicionales.

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Debate en Texas sobre el nuevo proyecto de SpaceX

En términos de impacto regional, el proyecto generó opiniones divididas entre residentes. Las autoridades abrieron espacios para recibir comentarios públicos sobre el desarrollo.

El juez Joe Fauth III dijo que durante el proceso de evaluación local recibió todo tipo de opiniones, tanto de apoyo como de oposición. El debate local gira en torno al equilibrio entre crecimiento económico, uso de recursos y transformación del entorno en una zona mayormente rural.

El condado de Grimes analiza el impacto fiscal del proyecto como parte de las negociaciones para atraer la inversión. Funcionarios locales consideran hacer un acuerdo bajo el esquema de reinversión económica que permitiría reducir temporalmente la carga de impuestos a la propiedad.

Houston Chronicle también reportó que el proyecto contempla soluciones propias de generación eléctrica debido a la magnitud del consumo proyectado. Esto podría incluir instalaciones independientes o acuerdos específicos con proveedores energéticos para sustentarlo.