Las encuestas son claras: quién gana las elecciones para la gobernación de Texas entre Abbott e Hinojosa

La carrera por la gobernación de Texas rumbo a las elecciones de mitad de mandato se mantiene sin un ganador asegurado. El actual mandatario, Greg Abbott, busca continuar al frente del estado frente a la candidata demócrata Gina Hinojosa, que aparece cerca de su rival en varias mediciones.

Qué muestran los sondeos sobre la gobernación de Texas

El promedio de RealClearPolling, que reúne encuestas realizadas entre el 15 de septiembre y el 11 de octubre, sitúa a Abbott con el 48,6% de la intención de voto y a Hinojosa con el 46,4%.

La contienda está calificada como "Toss Up" (empate técnico) debido a lo estrecho del margen RCP

La diferencia es de apenas 2,2 puntos porcentuales, por lo que la contienda está clasificada como “Toss Up”, una categoría que indica que el resultado permanece abierto o en un empate técnico.

Los estudios individuales presentan variaciones:

Marist registró un 49% para Abbott y un 45% para Hinojosa.

para y un para La encuesta de Siena y ReconMR mostró una diferencia de un punto a favor del gobernador con 48% frente al 47% de la contricante.

a favor del gobernador con frente al de la contricante. En cambio, YouGov midió un 48% para la demócrata y un 47% para el republicano .

para la y un para el . La Universidad de Texas en Austin también encontró una ventaja de un punto para Hinojosa, con un 49% frente al 48% de Abbott.

Otras mediciones publicadas durante septiembre dieron una ventaja mayor al gobernador:

Fox News registró un 52% de intención de voto para Abbott y un 47% para Hinojosa .

de intención de voto para y un para . Big Data Poll obtuvo una diferencia de cinco puntos a favor del republicano con el 49% .

a favor del republicano con el . Las encuestas de UMass Lowell, Texas Public Opinion Research y TSU ubicaron a Abbott cuatro puntos por encima de su contendiente demócrata.

El margen reducido entre ambos candidatos indica que la participación electoral y la capacidad de movilizar a sus respectivas bases pueden tener un papel determinante.

Greg Abbott mantiene una ventaja mínima sobre Gina Hinojosa en las encuestas más recientes Instagram @governorabbott

Los sondeos también muestran diferencias en el entusiasmo: el 72% de los demócratas afirmó estar muy o extremadamente motivado para votar en noviembre, frente al 62% de los republicanos.

El costo de vida domina las preocupaciones de los votantes

La situación económica figura entre los principales factores que pueden influir en el resultado electoral.

El análisis de la Universidad de Texas señaló que el 36% de los encuestados identificó la economía y el costo de vida como su preocupación principal: un 21% mencionó específicamente los precios cotidianos y un 15% la economía en general.

El tema atraviesa las distintas corrientes políticas:

Las preocupaciones económicas fueron mencionadas por el 38% de los republicanos , el 37% de los independientes y el 33% de los demócratas .

de los , el de los y el de los . Además, el 62% manifestó mucha preocupación por el precio de los alimentos y los productos de consumo.

manifestó mucha y los productos de consumo. El 61% , por la gasolina y la energía.

, por la gasolina y la energía. El 60% , por la atención médica.

, por la atención médica. El 52%, por la vivienda.

La percepción de las finanzas familiares también influye en el panorama electoral. El 43% de los votantes probables sostuvo que la situación económica de su hogar empeoró durante el último año.

Este escenario puede condicionar la evaluación de Abbott y de los candidatos republicanos, así como las propuestas de Hinojosa y los demócratas para responder al aumento de los gastos.

Cómo influye Donald Trump en las elecciones de Texas

La gestión del presidente Donald Trump constituye otro eje de la campaña. Las encuestas estatales registran más desaprobación que aprobación de su desempeño.

El estudio de la Universidad de Texas mostró un 42% de aprobación y un 52% de desaprobación .

. YouGov registró un 44% y un 55% , respectivamente.

y un , respectivamente. ReconMR mostró un 45% de aprobación frente a un 54% de desaprobación.

Gina Hinojosa criticó a Abbott por la reelección indefinida en Texas

La figura presidencial también influye en la motivación electoral. Según Marist, el 38% de los votantes probables afirmó que su voto para el Congreso representa principalmente una expresión de rechazo a Trump.

Un 27% señaló que votará en respaldo, mientras que el 34% indicó que su decisión no está determinada por él.

La economía y los precios figuran entre las áreas en las que Trump recibe mayores cuestionamientos: el 54% desaprueba su gestión económica y el 57% rechaza su desempeño frente a la inflación y los precios.

En cambio, la seguridad fronteriza y la inmigración mantienen un balance favorable para el presidente, con un 48% de aprobación en la primera materia y un 46% en la segunda.

Las encuestas también reflejan inquietudes sobre la inteligencia artificial y los centros de datos: el 46% cree que los riesgos de la IA superan sus beneficios y el 58% se opone a instalar centros de datos en sus comunidades.

Por ahora, Abbott conserva una ventaja en el promedio de los sondeos, pero la distancia con Hinojosa no permite anticipar un resultado definitivo. Los factores centrales determinarán quién gana la gobernación de Texas el 3 de noviembre.