Amazon contrata trabajadores en Texas: 6000 nuevas vacantes con hasta US$32 la hora

Amazon lanzó una campaña de contratación para Navidad 2026 con más de 6000 puestos en el área metropolitana de Houston, Texas. La empresa busca reforzar sus operaciones durante la temporada de compras de fin de año, cuando aumenta el volumen de pedidos y entregas. Las vacantes incluyen puestos temporales, de tiempo parcial y de tiempo completo.

Cuánto paga Amazon por los empleos de Navidad en Houston

La contratación en Houston forma parte de un plan nacional que contempla más de 300 mil trabajadores en EE.UU., incluidos 26.500 en Texas. Según informó el Houston Chronicle, la cifra prevista para Houston prácticamente duplica las 3000 contrataciones anunciadas para la temporada navideña de 2025.

Amazon ofrece empleos en diversos sectores y con disponibilidad para tiempo completo o parcial Unsplash/Bryan Angelo

Los empleados temporales de Amazon reciben un salario promedio de US$20 por hora, según el anuncio oficial de la compañía. Los empleados de operaciones a tiempo completo reciben un salario inicial mínimo de US$20 por hora, mientras que el promedio del personal de operaciones se acerca a US$24.

Cuando se incluyen las prestaciones, la compensación total promedio de los empleados de operaciones a tiempo completo supera los US$32 por hora. Esta cifra incluye el valor de los beneficios y no representa únicamente el dinero que reciben en efectivo. El pago concreto puede variar según el puesto, la ubicación y las condiciones de contratación.

Amazon también señala que algunos empleados temporales pueden tener la oportunidad de pasar a puestos de tiempo completo. Sin embargo, la contratación permanente no está garantizada y depende de las vacantes disponibles y de los requisitos de cada posición.

Qué beneficios ofrece Amazon a los trabajadores temporales

A partir del 1° de enero de 2027, los empleados temporales que trabajen al menos 30 horas por semana podrán acceder a cobertura médica desde su primer día de trabajo, siempre que cumplan las condiciones de elegibilidad.

De acuerdo con el anuncio de Amazon, los planes médicos comenzarán en US$5 por semana, con copagos de US$5. Los trabajadores temporales que ya estén contratados antes de esa fecha y cumplan los requisitos accederán a la cobertura cuando entre en vigor el beneficio.

Quienes se incorporen desde el 1° de enero podrán utilizarlo desde el primer día, si reúnen las condiciones establecidas. La ampliación de la cobertura busca extender a los empleados temporales un beneficio que la compañía ya ofrece a sus trabajadores regulares de tiempo completo.

Los empleos temporales de Amazon en Texas ofrecen un salario promedio de US$20 por hora, mientras que la compensación total promedio para los trabajadores de tiempo completo supera los US$32 por hora al incluir los beneficios Foto de freepik disponible en freepik

Cómo postularse a los empleos de Amazon en Houston

Las personas interesadas pueden consultar las vacantes y presentar su solicitud en el portal oficial de contratación de Amazon. La empresa publicará nuevas vacantes cada semana entre octubre y diciembre. Como algunos puestos pueden cubrirse rápidamente, conviene consultar el portal con frecuencia.

Otra alternativa es enviar un mensaje de texto con la palabra NEWJOB al 31432 para recibir alertas de empleo en la zona. Según las preguntas frecuentes del portal de contratación, las alertas por mensaje de texto permiten recibir información sobre oportunidades cercanas según el código postal que proporcione el usuario.

Las personas interesadas en trabajar en Amazon durante la temporada navideña pueden consultar las vacantes y enviar su solicitud a través del portal oficial de contratación de la compañía (AP Photo/Michael Sohn, File) Michael Sohn - AP

Antes de postularse, es importante revisar las funciones, los horarios, la ubicación y el salario indicado en cada anuncio. Las condiciones pueden variar según el puesto y el centro de operaciones. Aunque muchos empleos son temporales, algunos trabajadores podrían acceder posteriormente a una contratación permanente.