Amazon contra Kathy Hochul: demanda a Nueva York para bloquear una ley que impacta a los trabajadores
La compañía asegura que la legislación firmada por la gobernadora invade jurisdicciones laborales federales
- 3 minutos de lectura'
El conflicto entre Amazon y el estado de Nueva York escaló a los tribunales. La compañía de comercio electrónico presentó una demanda en el Tribunal Federal de Brooklyn para bloquear la aplicación de una nueva ley laboral. El texto, firmado por la gobernadora Kathy Hochul, busca proteger a los trabajadores y sus sindicatos, pero la empresa lo considera ilegal.
Amazon lleva la disputa a los tribunales
De acuerdo a lo recopilado por Reuters, Amazon apunta contra la Junta de Relaciones Laborales Públicas de Nueva York (PERB, por sus siglas en inglés). La empresa argumentó que la norma constituye un intento de regulación ilegal de las relaciones laborales y que la PERB no tiene la jurisdicción correspondiente.
Proyecto de Ley del Senado 8034-A, firmado hace algunas semanas por la gobernadora, busca clarificar las jurisdicciones laborales y reconocer a los sindicatos. La empresa acusó a Nueva York de “orquestar una toma de poder inconstitucional” al permitir el ingreso de entes reguladores.
Amazon remarca que la irrupción de la PERB usurpa a la principal autoridad que era la Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB, por sus siglas en inglés). Para justificar su demanda, citó un caso de despido del pasado agosto, cuando la PERB se amparó en la normativa para presentar una denuncia, mientras NLRB seguía con la investigación del caso.
La compañía fundada por Jeff Bezos explicó que la ley estatal “revienta por completo la legislación laboral estadounidense: presupone la jurisdicción de la PERB sobre todos los empleadores del sector privado hasta que la NLRB consiga que un tribunal decida lo contrario”.
Qué dice la ley firmada por Kathy Hochul y demandada por Amazon
La ley modifica la Sección 715 del estatuto laboral estatal y fue presentada por la senadora Jessica Ramos. Entre sus puntos centrales, define un proceso más claro para el reconocimiento de representantes sindicales y busca reducir la ambigüedad en la aplicación de las normas.
En su texto, la legislación también reafirma que, en aquellas áreas donde la autoridad federal ya interviene, la normativa estatal cede competencia. Según sus impulsores, el objetivo es ofrecer un marco legal que mejore la relación entre empresas y empleados, en lugar de generar conflictos de jurisdicción.
Tras la firma, la gobernadora Hochul defendió la medida y aseguró que busca proteger los derechos de los trabajadores en un contexto de debilitamiento sindical a nivel federal. Recordó que durante la administración de Donald Trump se redujo la capacidad de acción de la NLRB y se multiplicaron los intentos de limitar a los gremios.
Otras leyes laborales firmadas por Hochul en Nueva York
Sumado a esta legislación, la gobernadora firmó un paquete de leyes laborales que modifican considerablemente la situación de los trabajadores en el estado:
- S.5254/A.6612: protege a gremios públicos de reducciones salariales derivadas de investigaciones sobre programas de prevención de violencia en el lugar de trabajo.
- S.12/A.779: modifica la Ley del Servicio Civil para reforzar la protección de sindicatos públicos en suspensiones y despidos.
- S.2457B/A3999B: crea un Programa de Ahorro de Energía en Aislamiento Mecánico con subvenciones a distritos escolares.
- A.2730A: exige contratos de aprendizaje para contratistas y subcontratistas en obras de construcción vinculadas a sistemas de energía renovable.
Otras noticias de Políticos en Estados Unidos
"Rápido ascenso". La revelación de Kamala Harris sobre Zohran Mamdani: ¿lo apoya como alcalde de Nueva York?
En Nuevo México. La propuesta de Michelle Grisham que podría ahorrar hasta US$1100 a las familias con hijos
“Es una victoria”. El guiño de Zohran Mamdani a Jimmy Kimmel tras el inminente regreso de su programa de TV
- 1
Mapei invertirá US$20 millones en una nueva planta en Santiago del Estero para duplicar su producción
- 2
Cumbre en Nueva York: el encendido tuit de Donald Trump que Javier Milei exhibió como un trofeo, impreso en tamaño gigante
- 3
Los espías rusos contaron su historia en la Argentina en un especial de TV afín al Kremlin
- 4
Empieza a utilizarse una nueva terapia de precisión para el cáncer de próstata avanzado en la Argentina