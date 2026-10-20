Antes de las midterms 2026, Greg Abbott asegura: “Texas es el estado que más empleo genera en Estados Unidos”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, destacó el liderazgo del estado en los informes oficiales de empleo de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS, por sus siglas en inglés). Las cifras ubican al Estado de la Estrella Solitaria en el primer lugar nacional por cantidad de empleos no agrícolas incorporados entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026.

Qué dijo Abbott sobre el crecimiento del empleo en Texas

Abbott difundió un comunicado oficial este 20 de octubre para celebrar los resultados económicos del estado. En su mensaje, el mandatario afirmó: “Texas es el líder en empleo de Estados Unidos”.

El gobernador Greg Abbott presumió que "las empresas grandes y pequeñas invierten con confianza en Texas" @GovAbbottPress

Asimismo, el líder republicano aseguró que “las empresas grandes y pequeñas invierten con confianza en Texas” y en su “fuerza laboral creciente y capacitada”. En ese sentido, añadió: “Eso significa cheques de pago más grandes para más texanos y más oportunidades para que las familias de Texas prosperen en los años venideros”.

En otro comunicado reciente del 16 de octubre, el mandatario también expresó: “Texas es donde las oportunidades no tienen límites”. El funcionario atribuyó este desempeño a las condiciones comerciales de la jurisdicción.

Por último, concluyó: “Con el mejor clima empresarial y la fuerza laboral más sólida de Estados Unidos, Texas crea empleos más rápido que la nación en su conjunto y los salarios alcanzaron un máximo histórico”.

Texas sumó 154.300 empleos en un año: los datos oficiales

El informe de la BLS confirma que el Estado de la Estrella Solitaria sumó 154.300 empleos no agrícolas entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2026. Esta cifra posiciona a la entidad al frente de todos los estados en términos de incremento laboral.

La tasa de crecimiento anual del empleo en el estado creció un 1,1% interanual. Este porcentaje supera en 0,8 puntos porcentuales al ritmo registrado a nivel nacional.

Texas sumó 154.300 empleos no agrícolas entre septiembre de 2025 y el mismo mes de 2026 Collins Aerospace

Los datos de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas muestran un total de 14.461.300 puestos no agrícolas en septiembre de 2026. El sector privado sumó 160.400 empleos durante el último año, aunque el aumento neto total fue de 154.300 puestos al considerar las variaciones del empleo gubernamental.

La cifra total de texanos con trabajo, incluidos los independientes, alcanzó las 15.246.400 personas en septiembre. Por su parte, la fuerza laboral del estado sumó 15.800 integrantes en un solo mes para llegar a 15.948.400 personas.

En la división por sectores, la manufactura registró el mayor aumento mensual en septiembre con 4700 puestos adicionales. En contraste, los servicios gubernamentales reportaron el mayor descenso del período.

Texas sumó más de 2,6 millones de empleos desde que Abbott asumió

Desde el inicio de la gestión de Abbott en enero de 2015, Texas acumula un crecimiento superior a los 2,6 millones de empleos. La administración difundió estos datos en la antesala del proceso electoral de medio término de 2026, fijado para el 3 de noviembre.

Los registros de la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas indican que el salario semanal promedio alcanzó un máximo histórico en el primer trimestre de 2026. Además, el gobierno estatal otorgó más de US$20 millones en subvenciones del programa Trabajos y Educación para Texanos (JET).

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Por su parte, el informe de la BLS ubica a California en el segundo lugar de generación de empleo con 129.300 puestos en 12 meses. Carolina del Norte ocupa la tercera posición del país norteamericano con un aumento de 67.000 empleos.

En términos porcentuales, los mayores incrementos de empleo corresponden a Carolina del Sur con el 2,3%, Luisiana con el 1,8% y Utah con el 1,5%. Por su parte, la tasa nacional de desempleo se mantuvo en el 4,2% en septiembre de 2026.